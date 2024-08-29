Доисторический хоррор. Древнюю морскую корову убил крокодил, а затем на части разорвала акула

Скелет, обнаруженный фермером, является примером того, как одно животное стало жертвой двух разных хищников.

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Редкая окаменелость была обнаружена фермером на севере Венесуэлы и является примером жуткого нападения сразу двух грозных хищников на одну морскую корову. Драматические события развернулись в эпоху раннего и среднего миоцена — около 23-11,6 миллиона лет назад, пишет Live Science.

Уникальность этих окаменелостей заключается в том, что исследуя древние останки ученые могут сказать, было ли животное съедено другим, однако активное хищничество бывает сложно отличить от падальщичества.

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По словам ведущего автора исследования, исследователя из кафедры палеонтологии Цюрихского университета Альдо Бенитеса-Паломино, их с командой результаты являются редкой записью, документирующей расправу нескольких хищников над одной жертвой. Ученые отмечают, что подобные исследования дают представление о сетях пищевых цепей в конкретном регионе в период миоцена.

Ученые исследовали останки и обнаружили на окаменелостях древней морской коровы (из рода Culebratherium) глубокие следы от зубов на морде. Эти отметины предполагают, что во время атаки крокодил, вероятно, схватил жертву за морду и попытался задушить ее. Другие порезы и разрывы на теле морской коровы свидетельствуют о том, что хищник тащил жертву и сделал смертельный бросок, чтобы убить млекопитающее. К слову, подобную тактику часто применяют и современные крокодилы.

Не менее любопытным оказалось то, что команда также обнаружила зуб тигровой акулы (Galeocerdo cuvier) в шее морской коровы. Позже ученые заметили следы укусов акулы по всему скелету млекопитающего. Отметим, что тигровых акул часто называют "морскими мусорными ящиками" из-за их ленивого способа охоты. Вероятно, и миллионы лет назад они придерживались такой же тактики.

Известно, что ископаемый скелет морской коровы включал часть черепа и 18 позвонков и был обнаружен фермером на обнажениях ранне-среднемиоценовой формации недалеко от города Коро. По словам директора Палеонтологического института и музея в Цюрихе Марсело Санчес-Вильягра, они с коллегами узнали об этом месте от фермера. Его рассказ заинтриговал ученых, а потому они отправились взглянуть на окаменелости.

В общей сложности потребовалось несколько месяцев подготовки, чтобы пять человек за 7 часов смогли извлечь древний скелет, который, к слову, отлично сохранился и был погребен в осадочной породе. После этого команда собрала останки, а затем изучила форму, глубину и ориентацию следов укусов на окаменелостях — все это помогло воссоздать древние события.

Авторы исследования также отмечают, что пищевая цепочка сегодня остается похожей на ту, которая работала миллионы лет назад. По словам Бенитес-Паломино, сегодня, когда хищник нападает на свою добычу, ученые часто находят ее тело, что помогает исследовать функцию источника пищи и поведение животных. Однако ископаемые свидетельства таких событий на самом деле встречаются крайне редко.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли первое на Земле животное-хищника: окаменелость возрастом 560 млн лет.