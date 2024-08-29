Доісторичний горор. Стародавню морську корову вбив крокодил, а потім на частини розірвала акула

Скелет, виявлений фермером, є прикладом того, як одна тварина стала жертвою двох різних хижаків.

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Рідкісна скам'янілість була виявлена фермером на півночі Венесуели і є прикладом моторошного нападу відразу двох грізних хижаків на одну морську корову. Драматичні події розгорнулися в епоху раннього і середнього міоцену — близько 23-11,6 мільйона років тому, пише Live Science.

Унікальність цих скам'янілостей полягає в тому, що досліджуючи стародавні рештки, вчені можуть сказати, чи була тварина з'їдена іншою, проте активне хижацтво буває складно відрізнити від падальництва.

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За словами провідного автора дослідження, дослідника з кафедри палеонтології Цюрихського університету Альдо Бенітеса-Паломіно, їхні з командою результати є рідкісним записом, що документує розправу кількох хижаків над однією жертвою. Вчені зазначають, що подібні дослідження дають уявлення про мережі харчових ланцюгів у конкретному регіоні в період міоцену.

Науковці досліджували рештки й виявили на скам'янілостях стародавньої морської корови (з роду Culebratherium) глибокі сліди від зубів на морді. Ці відмітини припускають, що під час атаки крокодил, ймовірно, схопив жертву за морду і спробував задушити її. Інші порізи та розриви на тілі морської корови свідчать про те, що хижак тягнув жертву і зробив смертельний кидок, щоб убити ссавця. До слова, подібну тактику часто застосовують і сучасні крокодили.

Не менш цікавим виявилося те, що команда також виявила зуб тигрової акули (Galeocerdo cuvier) у шиї морської корови. Пізніше вчені помітили сліди укусів акули по всьому скелету ссавця. Зазначимо, що тигрових акул часто називають "морськими сміттєвими ящиками" через їхній ледачий спосіб полювання. Ймовірно, і мільйони років тому вони дотримувалися такої ж тактики.

Відомо, що викопний скелет морської корови містив частину черепа і 18 хребців і був виявлений фермером на відслоненнях ранньо-середньоміоценової формації недалеко від міста Коро. За словами директора Палеонтологічного інституту і музею в Цюриху Марсело Санчес-Вільягра, вони з колегами дізналися про це місце від фермера. Його розповідь заінтригувала вчених, а тому вони вирушили поглянути на скам'янілості.

Загалом знадобилося кілька місяців підготовки, щоб п'ятеро людей за 7 годин змогли витягти стародавній скелет, який, до речі, відмінно зберігся і був похований в осадовій породі. Після цього команда зібрала останки, а потім вивчила форму, глибину та орієнтацію слідів укусів на скам'янілостях — все це допомогло відтворити стародавні події.

Автори дослідження також зазначають, що харчовий ланцюжок сьогодні залишається схожим на той, який працював мільйони років тому. За словами Бенітес-Паломіно, сьогодні, коли хижак нападає на свою здобич, вчені часто знаходять її тіло, що допомагає дослідити функцію джерела їжі та поведінку тварин. Однак викопні свідчення таких подій насправді зустрічаються вкрай рідко.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли першу на Землі тварину-хижака: скам'янілість віком 560 млн років.