Фродо десь поряд. Учені вважають, що на індонезійському острові Флорес досі живуть хоббіти

Антропологи впевнені, що давні люди все ще можуть ховатися від людських очей у лісах острова.

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Дж. Р. Р. Толкін описав цих крихітних, жадібних до сніданку істот, задовго до того, як учені знайшли останки вимерлого людського вигляду, якого назвали Homo floresiensis, на честь персонажів "Хоббіта", IFL Science.

Останки було виявлено у 2003 році під час експедиції, в якій вчені намагалися виявити сліди міграції сучасних людей з Азії до Австралії. Під час розкопок вони натрапили на вельми повний скелет невеликого вимерлого людського виду — це сталося на індонезійському острові Флорес.

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Спочатку вчені припускали, що цей вид жив на Землі відносно нещодавно — приблизно 12 тисяч років тому, проте подальші дослідження показали, що цю дату необхідно пересунути приблизно на 50 тисяч років.

Однак найцікавіше почалося трохи пізніше. Професор антропології з Університету Альберти Грегорі Форт вважає, що попередні прогнози вчених могли бути помилковими — нібито вони проігнорували докази того, що цей вид існує і донині або хоча б спогади про "хоббітів" могли зберегтися в пам'яті людей, які нині живуть.

У своїй новій статті він планує порушити тему того, що палеонтологи й інші вчені могли пропустити одну дуже важливу деталь — знання корінних народів острова Флорес і розповіді про "людину-мавпу", яка живе в лісах Флореса.

У своїй роботі автор запевняє, що свідчення більш ніж трьох десятків місцевих жителів, з якими він говорив особисто, свідчать про те, що нерозумний гомінін зміг вижити на Флоресі до теперішнього чи зовсім нещодавнього часу.

З місцевої народної зоології народу ліо, що населяє острів, Форту вдалося дізнатися історію того, як люди перетворюються на тварин у міру того, як вони переміщаються та адаптуються до нових умов

Зазначимо, що палеонтологи залишаються непохитними — існування H. Floresiensis все ще датується 50 000 років тому. Однак Форт продовжує наполягати, що вченим необхідно додати до свого дослідження свідчення місцевих корінних народів.

Форт зазначає, що початковий інстинкт насправді підказує нам, що люди-мавпи Флореса, які все ще існують, повністю вигадані, проте якщо взяти до уваги свідчення місцевих жителів, не залишається вагомих причин так думати. Учений вважає, що "хоббіти" або ще живуть у лісах, або вимерли на острові в останні 100 років.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили нових доісторичних істот: одного назвали на честь персонажа з "Хоббіта".