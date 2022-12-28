Великаны ни при чем. Ученые разгадали тайну возникновения "странного камня" Куммакиви

Исследователи считают, что геологическое чудо сотворили вовсе не мифические гиганты — его образование вполне можно объяснить наукой.

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Ученые любят загадки, которые то и дело подкидывает природа. Чего только стоит причудливые трещины скалы Аль-Наслаа, расположенная к югу от оазиса Тайма в Саудовской Аравии. Однако безоговорочным фаворитом среди "странных камней" по-прежнему является Куммакиви, пишет IFL Science.

Этот гигантский валун расположился в Руоколахти на юго-востоке Финляндии и тайна его образования уже успела порасти легендами. Согласно одной из них загадочный валун Куммакиви появился здесь благодаря древним великанам.

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Впрочем у ученых есть своя теория возникновения странного гигантского валуна, согласно которой руку к образованию "странного камня" приложили не гиганты, а ледники. Исследователи считают, что одним из объяснений того, как Куммакиви получился столь идеально сбалансированным, базируется на геологии и том, что ледники могут тасовать гигантские объекты по обширным ландшафтам, в конечном итоге "устанавливая" их на земле.

Исследователи отмечают, что порой земля является своеобразным местом для приземления, но позиция объекта сохраняется, потому что случайно оказывается идеально сбалансированной. Известно, что этот регион Финляндии когда-то был покрыт ледником, который отступил около 8 тысяч лет назад, оставив после себя этот "впечатляющий" баланс.

[ + – ] То, чего Земле не хватает в гигантах, она компенсирует преобразующими ландшафт ледниками Фото: Petritap - Own

Подобные Куммакиви скалистые комбинации известны как "ненадежно сбалансированные скалы" (PBR). Эта область является одной из наиболее интересных для изучения геологов — подобные примеры разбросаны по разным уголкам мира. Кроме того, PBR по сути являются маркерами того, что те или иные районы не уязвимы к землетрясениям, потому что об этом свидетельствует само их существование — будь это не так, они давно бы рухнули.

В группе "хрупких геологических объектов" с PBR соседствуют худу — высокие тонкие остроконечные геологические образования, возвышающиеся над поверхностью безводных бассейнов. Геологи отмечают, что худу отличаются от PBR, тем что последние по сути являются одним сбалансированным объектом.

Считается, что левитирующие половины Аль-Наслаа, например, находятся на линии разлома, который расколол идеально совпадающие части надвое, когда земля сдвинулась. В качестве альтернативной причины возникновения подобных природных феноменов ученые также называют эффект замораживания-оттаивания, который также мог расколоть скалы, создав сотни худу в Брайс-Каньоне.

Ученые отмечают, что все эти прелестные природные явления рождены стихиями и по сути просто показывают, что геология — это не просто про камни, но и про интерпретацию естественных и запутанных индикаторов истории Земли.

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