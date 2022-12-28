Велетні ні до чого. Вчені розгадали таємницю виникнення "дивного каменю" Куммаківі

Дослідники вважають, що геологічне диво створили зовсім не міфічні гіганти — його утворення можна пояснити наукою.

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Вчені люблять загадки, які раз у раз підкидає природа. Чого тільки варті химерні тріщини скелі Аль-Наслаа, що розташована на південь від оази Тайму в Саудівській Аравії. Однак беззаперечним фаворитом серед "дивного каміння", як і раніше, є Куммаківі, пише IFL Science.

Цей гігантський камінь розташований у Руоколахті на південному сході Фінляндії, і таємниця його утворення вже встигла порости легендами. Згідно з однією з них загадковий валун Куммаківі з'явився тут завдяки давнім велетням.

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Утім у вчених є своя теорія виникнення дивного гігантського валуна, згідно з якою руку до утворення "дивного каменю" приклали не гіганти, а льодовики. Дослідники вважають, що одним із пояснень того, як Куммаківі вийшов настільки ідеально збалансованим, базується на геології і тому, що льодовики можуть тасувати гігантські об'єкти по широкому ландшафті, зрештою "встановлюючи" їх на землі.

Дослідники зазначають, що часом земля є своєрідним місцем для приземлення, але позиція об'єкта зберігається, тому що випадково опиняється ідеально збалансованою. Відомо, що цей регіон Фінляндії колись був покритий льодовиком, який відступив близько 8 тисяч років тому, залишивши після себе цей "дивовижний" баланс.

[ + – ] Те, чого Землі не вистачає в гігантах, вона компенсує льодовиками, що перетворюють ландшафт Фото: Petritap - Own

Такі Куммаківі скелясті комбінації відомі як "ненадійно збалансовані скелі" (PBR). Ця область є однією з найцікавіших для вивчення геологів — такі приклади розкидані по різних куточках світу. Крім того, PBR по суті є маркерами того, що ті чи інші райони не вразливі до землетрусів, тому що про це свідчить саме їхнє існування — якби це не так, вони давно б зруйнувалися.

У групі "тендітних геологічних об'єктів" з PBR сусідять худу — високі тонкі гострокінцеві геологічні утворення, що височіють над поверхнею безводних басейнів. Геологи зазначають, що худу відрізняються від PBR, тим що останні по суті є одним збалансованим об'єктом.

Вважається, що левітуючі половини Аль-Наслаа, наприклад, знаходяться на лінії розлому, який розколов частини, що ідеально збігаглися надвоє, коли земля зрушила. Як альтернативна причина виникнення подібних природних феноменів вчені також називають ефект заморожування-відтавання, який також міг розколоти скелі, створивши сотні худу в Брайс-Каньоні.

Вчені відзначають, що всі ці чарівні природні явища народжені стихіями і, по суті, просто показують, що геологія — це не просто про каміння, а й про інтерпретацію природних і заплутаних індикаторів історії Землі.

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