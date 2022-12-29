В Израиле откопают купальню времен царя Езекии

Силоамская купальня была частью иерусалимской системы водоснабжения во времена Храма и правления царя Езекии.

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Фонд "Город Давида" начнет раскопки Силоамской купальни и откроет ее для посетителей, сообщают The Jerusalem Post.

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Силоамская купальня является археологическим и историческим объектом в черте города Давида, она являлась частью иерусалимской системы водоснабжения во времена правления царя Езекии. Ее построили около 2700 лет назад.

Она служила резервуаром для источника Гихона, вода из которого отводилась и хранилась в подземных тоннелях. Некоторые археологи считают, что купальня имела ритуальное значение (микве) для паломников, которые очищались перед тем, как продолжить посещение Храма.

В 1880 году на этом месте обнаружили надпись на древнееврейском языке о том, как вода отводилась к бассейну из источника Гихон, ныне хранящегося в Стамбульском археологическом музее. Надпись относится к временам Езекии.

Планы IAA по раскопкам

Со временем Силоамская купальня стала объектом исследований и раскопок археологов всего мира, но раскопки Ведомства древностей Израиля (IAA) преследуют цель полностью раскрыть бассейн впервые с момента его постройки.

При раскопках посетители смогут увидеть объект и прогресс, достигнутый в его исследовании. Купальню прибавят к маршруту, который начинается в "Городе Давида" и заканчивается у подножия Стены плача.

"Купальня Силоам в Национальном парке "Город Давида" в Иерусалиме — это место исторического, национального и международного значения", — сказал мэр Иерусалима Моше Лион. "После многих лет ожидания мы вскоре сможем открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в Иерусалим".

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