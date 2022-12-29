В Ізраїлі відкопають купальню часів царя Єзекії

Сілоамська купальня була частиною єрусалимської системи водопостачання за часів Храму і правління царя Єзекії

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Фонд "Місто Давида" почне розкопки Сілоамської купальні й відкриє її для відвідувачів, повідомляють The Jerusalem Post.

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Сілоамська купальня є археологічним та історичним об'єктом в межах міста Давида, вона була частиною єрусалимської системи водопостачання за часів правління царя Єзекії. Її побудували близько 2700 років тому.

Вона слугувала резервуаром для джерела Гіхон, вода з якого відводилася і зберігалася в підземних тунелях. Деякі археологи вважають, що купальня мала ритуальне значення (мікве) для паломників, які очищалися перед тим, як продовжити відвідування Храму.

У 1880 році на цьому місці виявили напис давньоєврейською мовою про те, як вода відводилася до басейну з джерела Гіхон, який нині зберігається в Стамбульському археологічному музеї. Напис належить до часів Єзекії.

Плани IAA щодо розкопок

З часом Сілоамська купальня стала об'єктом досліджень і розкопок археологів усього світу, але розкопки Відомства старожитностей Ізраїлю (IAA) мають на меті повністю розкрити басейн вперше з моменту його побудови.

Під час розкопок відвідувачі зможуть побачити об'єкт і прогрес, досягнутий у його дослідженні. Купальню додадуть до маршруту, який починається в "Місті Давида" і закінчується біля підніжжя Стіни плачу.

"Купальня Сілоам в Національному парку "Місто Давида" в Єрусалимі — це місце історичного, національного та міжнародного значення", — сказав мер Єрусалиму Моше Ліон. "Після багатьох років очікування ми незабаром зможемо відкрити це важливе місце і зробити його доступним для мільйонів відвідувачів, які щороку приїжджають до Єрусалиму".

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