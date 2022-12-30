Эксперимент на Аляске. Радиолюбители подслушали, как ученые "чирикали" с астероидом

Услышать как астрономы знакомятся с "внутренним миром" астероида могли желающие в разных уголках мира.

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Любопытный эксперимент был проведен на Аляске в рамках Программы высокочастотных активных авроральных исследований (HAARP), в ходе которого астрономы пытались лучше изучить "внутренний мир" астероида, а радиолюбители со всего мира могли подслушать это "знакомство", пишет Inverse.

Этот исследовательский центр расположен в четырех часах езды к северо-востоку от Анкориджа и является проектом Университета Аляски. Климатическая станция HAARP располагается недалеко от населенного пункта Гаккона, городка в котором проживает все 169 человек.

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В ходе эксперимента астрономы с HAARP выпускали "чирикающий" радиосигнал с интервалом в 2 секунды — таким образом ученые стремились узнать больше о внутренней части астероида 2010 XC15.

2010 XC15 относится к семейству Атен, классу околоземных астероидов, которые пересекают орбиту Земли, но в основном располагаются ближе к Солнцу. Астрономы отмечают, что данный астероид не представляет опасности для нашей планеты, однако может послужить благой цели.

Исследователи из HAARP стремились узнать больше о внутренней части камня, а также разобраться, как длинноволновые сигналы могут помочь в изучении других астероидов, в особенности тех, что несут потенциальную угрозу для планеты. Предполагается, что уже в 2029 году HAARP будет наблюдать за другим астероидом по имени Апофис, который является более важным.

Любопытно, что момент "чириканья" могли прослушивать радиолюбители из разных уголков мира, которые настроились на эксперимент HAARP, когда он передал сигнал на астероид на частоте 9,6 мегагерц. Позже радиолюбители публиковали в Твиттере фото и видео, которые можно найти в социальной сети по хэштегу #UAFHAARP.

Отметим, что данное использование HAARP было первым в своем роде для исследования астероида. По словам ведущего исследователя HAARP и инженера радиолокационных систем в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Марка Хейнса, данный эксперимент направлен на изучение внутренностей астероидов с помощью длинноволновых радаров и радиотелескопов с Земли. Астрономы отмечают, что более длинные волны могут гораздо лучше проникают в подобные объекты, чем радиоволны, используемые для связи.

Исследователи полагают, что используя короткие волны для изучения поверхности астероида, а более длинные — для изучения внутренней части камня, астрономы в дальнейшем смогут создать более сложные модели того, как можно было бы его отклонить от курса.

Напомним, что в сентябре 2022 году NASA изменило траекторию движения крошечного спутника астероида Дидимос, столкнув его с космическим кораблем. Фактически это первый случай, когда человечество смогло намерено изменить орбиту космического объекта.

Предполагается, что в дальнейшем HAARP может стать эффективным оружием в борьбе с более крупными камнями, которые угрожают планете.

Ранее Фокус писал, что NASA показало, как Земля играет в "прятки" с Луной.