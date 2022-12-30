Експеримент на Алясці. Радіоаматори підслухали, як учені "цвірінькали" з астероїдом

Почути як астрономи знайомляться з "внутрішнім світом" астероїда могли охочі у різних куточках світу.

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Цікавий експеримент був проведений на Алясці в межах Програми високочастотних активних авроральних досліджень (HAARP), під час якого астрономи намагалися краще вивчити "внутрішній світ" астероїда, а радіоаматори з усього світу могли підслухати це "знайомство", пише Inverse.

Цей дослідний центр розташований за чотири години їзди на північний схід від Анкориджа і є проєктом Університету Аляски. Кліматична станція HAARP розташована недалеко від населеного пункту Гаккона, містечка в якому проживають всі 169 осіб.

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У процесі експерименту астрономи з HAARP випускали радіосигнал "цвірінькання" з інтервалом у 2 секунди — так учені прагнули дізнатися більше про внутрішню частину астероїда 2010 XC15.

2010 XC15 належить до сімейства Атен, класу навколоземних астероїдів, які перетинають орбіту Землі, але переважно розташовані ближче до Сонця. Астрономи зазначають, що цей астероїд не становить небезпеки для нашої планети, проте може слугувати благій меті.

Дослідники з HAARP прагнули дізнатися більше про внутрішню частину каменя, а також розібратися, як довгохвильові сигнали можуть допомогти у вивченні інших астероїдів, особливо тих, що несуть потенційну загрозу для планети. Передбачається, що вже в 2029 році HAARP спостерігатиме за іншим астероїдом на ім'я Апофіс, який є важливішим.

Цікаво, що момент "цвірінькання" могли прослуховувати радіоаматори з різних куточків світу, які налаштувалися на експеримент HAARP, коли він передав сигнал на астероїд на частоті 9,6 мегагерц. Пізніше радіоаматори публікували у твітері фото та відео, які можна знайти у соціальній мережі за хештегом #UAFHAARP.

Зазначимо, що це використання HAARP було першим у своєму роді для дослідження астероїда. За словами провідного дослідника HAARP та інженера радіолокаційних систем у Лабораторії реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії Марка Гейнса, цей експеримент спрямований на вивчення нутрощів астероїдів за допомогою довгохвильових радарів і радіотелескопів із Землі. Астрономи зазначають, що довші хвилі можуть набагато краще проникають у подібні об'єкти, ніж радіохвилі, що використовуються для зв'язку.

Дослідники вважають, що використовуючи короткі хвилі для вивчення поверхні астероїда, а довші для вивчення внутрішньої частини каменя, астрономи надалі зможуть створити складніші моделі того, як можна було б його відхилити від курсу.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року NASA змінило траєкторію руху крихітного супутника астероїда Дідімос, зіштовхнувши його з космічним кораблем. Фактично це перший випадок, коли людство спромоглося свідомо змінити орбіту космічного об'єкта.

Передбачається, що надалі HAARP може стати ефективною зброєю у боротьбі з більшими каменями, які загрожують планеті.

Раніше Фокус писав, що NASA показало, як Земля грає в "хованки" з Місяцем.