Фото раздора. Между Аргентиной и NASA разгорелся скандал из-за снимка из космоса

Космическое агентство хотело показать "яркие цвета, освещающие Южный океан", но что-то пошло не так.

Related video

Фолклендские острова, которые еще называют Мальвинскими островами, представляют собой группу, состоящую из более чем 700 островов, расположенных примерно в 500 километрах к востоку от юга Аргентины, пишет Express.

Скандал вспыхнул после, на первый взгляд, безобидной публикации NASA. Космическое агентство опубликовало спутниковый снимок Мальвинских островов. Однако не само фото задело правительство Аргентины, а формулировка подписи — "у побережья Аргентины". Власти страны тут же отреагировали, мол, подобная формулировка предполагает, что Фолклендские острова не являются частью страны, а лишь соседствуют с ней.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На фото космического агентства изображено распространение фитопланктона в Атлантическом океане и было сделано 21 ноября 2022 года с помощью прибора MODIS на борту спутника NASA Terra.

Своим фото NASA хотело показать "яркие цвета, освещающие океан", которые вызваны огромными популяциями микроскопических растительноподобных организмов. Вполне вероятно, что подпись была сделана непреднамеренно, но обозначив Мальвинские острова, расположенные в южной части Атлантического океана, как "у побережья", NASA, не желая того, присоединилось к продолжающейся вражде за суверенитет островов.

Новость тут же подхватили аргентинские СМИ, которые возмутились таким посылом. Отметим, что пост вызвал негодование не только у правительства и средств массовой информации, но и пользователей Сети. Под постом космического агентства тут же появились пользователи, которые посоветовали сотрудникам NASA разобраться в истории "войны и колонизации по странам".

Отметим, что суверенитет Мальвинских островов давно оспаривается между Аргентиной и Великобританией, эти трения даже вылились в вооруженный конфликт в 1982 году, во время премьерства Маргарет Тэтчер. Однако не смотря на прекращение огня, даже спустя 40 лет вражда не прекратилась, а скорее обострилась после визита принцессы Анны на территорию Фолклендских островов и отправки солдат из Косово.

Все это весьма накалило отношения между Великобританией и Аргентиной. Последняя утверждает, что имеет законное право на острова, которые она называет Мальвинские, так как они были унаследованы республикой от испанской короны еще в начале 1800-х годов.

Отметим, что в данный момент Фолклендские острова все еще остаются под самоуправлением, несмотря на то, что британское правительство по-прежнему занимается иностранными делами и вопросами обороны архипелага. На островах отсутствует партийно-политическая деятельность, а сами местные жители проголосовали за то, чтобы статься британской заморской территорией еще в 2013 году.

Ранее Фокус писал о еще одном скандале, который произошел на орбите. Тогда NASA опровергло обвинения российских СМИ, что астронавт США просверлил МКС.