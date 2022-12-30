Фото розбрату. Між Аргентиною та NASA спалахнув скандал через знімок із космосу

Космічна агенція хотіла показати "яскраві кольори, що освітлюють Південний океан", але щось пішло не так.

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Фолклендські острови, які ще називають Мальвінськими островами, є групою, що складається з більш ніж 700 островів, розташованих приблизно за 500 кілометрів на схід від півдня Аргентини, пише Express.

Скандал спалахнув після, на перший погляд, невинної публікації NASA. Космічна агенція опублікувала супутниковий знімок Мальвінських островів. Проте не саме фото зачепило уряд Аргентини, а формулювання підпису — "біля узбережжя Аргентини". Влада країни відразу відреагувала, мовляв, подібне формулювання передбачає, що Фолклендські острови не є частиною країни, а лише сусідять із нею.

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На фото космічного агентства зображено поширення фітопланктону в Атлантичному океані, і воно було зроблене 21 листопада 2022 за допомогою приладу MODIS на борту супутника NASA Terra.

Своїм фото NASA хотіло показати "яскраві кольори, що освітлюють океан", викликані величезними популяціями мікроскопічних рослинноподібних організмів. Цілком імовірно, що підпис був зроблений ненавмисно, але, позначивши Мальвінські острови, розташовані в південній частині Атлантичного океану, як "біля узбережжя", NASA, не бажаючи того, приєдналося до ворожнечі за суверенітет островів.

Новину відразу підхопили аргентинські ЗМІ, які обурилися таким посилом. Зазначимо, що пост викликав обурення не лише уряду й засобів масової інформації, а й користувачів мережі. Під постом космічного агентства відразу з'явилися користувачі, які порадили співробітникам NASA розібратися в історії "війни та колонізації країнами".

Зазначимо, що суверенітет Мальвінських островів давно став причиною суперечок між Аргентиною та Великобританією, ці тертя навіть вилилися в збройний конфлікт у 1982 році, під час прем'єрства Маргарет Тетчер. Однак, незважаючи на припинення вогню, навіть через 40 років ворожнеча не припинилася, а швидше загострилася після візиту принцеси Анни на територію Фолклендських островів і відправлення солдатів із Косова.

Усе це дуже розжарило відносини між Великою Британією та Аргентиною. Остання стверджує, що має законне право на острови, які вона називає Мальвінськими, оскільки вони були успадковані республікою від іспанської корони ще на початку 1800-х років.

Зазначимо, що наразі Фолклендські острови все ще залишаються під самоврядуванням, незважаючи на те, що британський уряд, як і раніше, займається закордонними справами та питаннями оборони архіпелагу. На островах відсутня партійно-політична діяльність, а самі місцеві жителі проголосували за те, щоб стати британською заморською територією ще 2013 року.

Раніше Фокус писав про ще один скандал, який стався на орбіті. Тоді NASA спростувало звинувачення російських ЗМІ, що астронавт США просвердлив МКС.