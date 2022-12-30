Неуловимая беглянка. Полярную сову заметили в Южной Калифорнии впервые за 100 лет (фото)

Орнитологи не знают, как она преодолела расстояние в более 3000 километров, но предполагают, что она сбежала из плена или добиралась автостопом на корабле.

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Белые полярные совы обитают в арктической тундре, их оперение в черно-белую крапинку отлично подходит для того, чтобы с зимней средой обитания. Порой птицы улетают на юг Канады, где приземляются на песчаных пляжах, однако они редко достигают Южной Калифорнии, пишет Daily Mail.

Орнитологи уверяют, что встретить снежную сову — большая редкость, а в Южной Калифорнии и подавно. Исследователи предполагают, что на сегодня в мире осталось всего около 30 тысяч особей. Именно поэтому, когда Сайпрессе (Южная Калифорния) заметили белую полярную сову, просто восседающую на крыше дома, сюда начали стекаться наблюдатели со всего штата, чтобы взглянуть на птицу хоть мельком.

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Отметим, что снежная сова прыгала с крыши на крышу в течение недели, однако орнитологи все еще теряются в догадках, как птице удалось преодолеть расстояние в более 3000 тысяч километров.

[ + – ] Белая сова устроилась на доме, окруженном пальмами Фото: Twitter

Белые совы считаются крупнейшими североамериканскими совами, которые большую часть жизни проводят в Арктике, а на зимовку отправляются в Канаду или на Аляску. При этом некоторые птицы и вовсе остаются на своих нерестилищах круглый год.

По словам ученого, который работает с дикой природой реки Санта-Ана Роба Янга, встретить снежную сову сегодня — большая удача. Когда наблюдатель приехал в Сайпресс, он обнаружил удивительную картину — сова гордо восседала на доме, окруженном пальмами, а вокруг нее уже собралось около трех десятков человек.

Некоторые местные наблюдатели за птицами предполагают, что данная снежная сова может оказаться той самой птицей, которую несколько недель назад видели в округе Лос-Анджелес недалеко от порта. Однако нельзя быть уверенным в этом на 100%.

[ + – ] Птицу видели несколько раз в течение недели, когда она прыгала с одной крыши на другую Фото: Twitter

Однако главным вопросом остается тот факт, как снежной сове удалось преодолеть такое огромное расстояние. Некоторые эксперты предполагают, что птица могла попасть на корабль и вместе с ним добраться до Южной Калифорнии. Согласно другой теории птица могла содержаться в неволе, а затем ей удалось совершить побег или ее отпустили.

По словам исследователя некомерческого проекта SNOWStorm, который отслеживает перемещение полярных птиц Скотта Вейденсола, всплеск популяции леммингов, которые являются основным источником пищи для сов, приводит к увеличению числа выживших птенцов совы. В результате большинство снежных сов, которые сейчас можно наблюдать на Востоке или Верхнем Среднем Западе США являются молодыми особями, которые по сути, совершают свою первую миграцию.

Ранее Фокус писал о том, что недавно открытый вид сов с уникальным криком уже находится на грани вымирания.