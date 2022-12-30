Невловима втікача. Полярну сову помітили у Південній Каліфорнії вперше за 100 років (фото)

Орнітологи не знають, як вона подолала відстань понад 3 000 кілометрів, але припускають, що вона втекла з полону або добиралася автостопом на кораблі.

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Білі полярні сови мешкають в арктичній тундрі, їх оперення в чорно-білу цятку відмінно підходить для того, щоб зливатися із зимовим середовищем проживання. Часом птахи відлітають на південь Канади, де приземляються на піщаних пляжах, проте вони рідко досягають Південної Каліфорнії, пише Daily Mail.

Орнітологи запевняють, що зустріти снігову сову велика рідкість, а в Південній Каліфорнії і поготів. Дослідники припускають, що на сьогодні у світі залишилося лише приблизно 30 тисяч особин. Саме тому, коли Сайпресі (Південна Каліфорнія) помітили білу полярну сову, яка просто сидить на даху будинку, сюди почали стікатися спостерігачі з усього штату, щоб глянути на птаха хоч одним оком.

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Зазначимо, що снігова сова стрибала з даху на дах протягом тижня, проте орнітологи все ще губляться у здогадах, як птахові вдалося подолати відстань понад 3 000 кілометрів.

[ + – ] Біла сова влаштувалася на будинку, оточеному пальмами Фото: Twitter

Білі сови вважаються найбільшими північноамериканськими совами, які більшість життя проводять в Арктиці, але в зимівлю вирушають до Канади чи на Аляску. При цьому деякі птахи взагалі залишаються на своїх нерестовищах цілий рік.

За словами вченого, який працює з дикою природою річки, Санта-Ана Роба Янга, зустріти снігову сову сьогодні — величезний успіх. Коли спостерігач приїхав у Сайпрес, він помітив дивовижну картину — сова гордо сиділа на будинку, оточеному пальмами, а навколо неї вже зібралося майже три десятки людей.

Деякі місцеві спостерігачі за птахами припускають, що ця снігова сова може виявитися тим самим птахом, якого кілька тижнів тому бачили в окрузі Лос-Анджелес недалеко від порту. Проте не можна бути впевненим у цьому 100%.

[ + – ] Птаха бачили кілька разів протягом тижня, коли вона стрибала з одного даху на інший Фото: Twitter

Однак головним питанням залишається той факт, як сніговій сові вдалося подолати таку величезну відстань. Деякі експерти припускають, що птах міг потрапити на корабель і разом із ним дістатися Південної Каліфорнії. Згідно з іншою теорією птах міг утримуватися в неволі, а потім йому вдалося втекти або його відпустили.

За словами дослідника некомерційного проєкту SNOWStorm, який відслідковує переміщення полярних птахів Скотта Вейденсола, спалах популяції лемінгів, які є основним джерелом їжі для сов, призводить до збільшення кількості пташенят сови, що вижили. Унаслідок більшість снігових сов, які зараз можна спостерігати на Сході або Верхньому Середньому Заході США, є молодими особами, які по суті здійснюють свою першу міграцію.

Раніше Фокус писав про те, що нещодавно відкритий вигляд сов з унікальним криком уже знаходиться на межі вимирання.