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Технологии и наука

На склоне горы: в Китае найдены древние захоронения в возрасте 1800 лет

археология, раскопки, захоронения, исследования
Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology | 13 декабря Институт культурных реликвий и археологии провинции Хунань выпустил прессрелиз о том, что археологи обнаружили 13 гробниц в погребальном комплексе вблизи города Пайшаньсян.

Комплекс, получивший название "Гробницы Аньрен Мяочжушань", включал 10 кирпичных камерных гробниц и три земляные ямы.

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13 декабря Институт культурных реликвий и археологии провинции Хунань выпустил пресс-релиз о том, что археологи обнаружили 13 гробниц в погребальном комплексе вблизи города Пайшаньсян, сообщают Kansas City.

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археология, раскопки, захоронения, исследования Fullscreen
Вид сверху на одну из гробниц
Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

По словам исследователей, каждая кирпичная камерная гробница имела относительно короткий проход и дверь, ведущую в одну погребальную камеру. Большинство погребальных камер имели прямоугольную форму с кирпичными платформами внутри.

археология, раскопки, захоронения, исследования Fullscreen
Проход в гробницу
Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Многие кирпичи имели геометрический орнамент, а некоторые узоры в виде листовых прожилок. Никаких надписей не обнаружено. Три грунтовых могилы были глубокими ямами с небольшими отверстиями, говорится в сообщении. Днища ям были большими и имели земляные платформы, глубина этих захоронений составляла от 3 до 5 метров.

археология, раскопки, захоронения, исследования Fullscreen
Некоторые ямы имели тонкий слой песка внутри, что может иметь отношение к полу покойного.

Некоторые ямы имели тонкий слой песка внутри, что может иметь отношение к полу покойного, сообщил Синьхуа, руководитель раскопок могильного комплекса Чэнь Бин. Большинство гробниц имеют возраст более 1800 лет и датируются периодом правления династии Хань с 25 по 220 год нашей эры. По словам археологов, девять могил содержали погребальные предметы. Среди них были горшки, котлы, кувшины и тазики.

археология, раскопки, захоронения, исследования Fullscreen
По словам археологов, девять могил содержали погребальные предметы.
Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

В других погребениях нашли горшки, лампы и ножи. Также было обнаружено несколько каменных украшений.

археология, раскопки, захоронения, исследования Fullscreen
Также нашли лампы и ножи
Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

По словам исследователей, обычность погребального инвентаря указывает на то, что эти могилы, скорее всего, принадлежали обычным гражданским лицам.

археология, раскопки, захоронения, исследования Fullscreen
Керамика, найденная в погребениях
Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Как сообщил руководитель исследования, позже было обнаружено 14-е захоронение, которое еще предстоит исследовать.

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