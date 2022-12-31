На склоне горы: в Китае найдены древние захоронения в возрасте 1800 лет

Комплекс, получивший название "Гробницы Аньрен Мяочжушань", включал 10 кирпичных камерных гробниц и три земляные ямы.

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13 декабря Институт культурных реликвий и археологии провинции Хунань выпустил пресс-релиз о том, что археологи обнаружили 13 гробниц в погребальном комплексе вблизи города Пайшаньсян, сообщают Kansas City.

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[ + – ] Вид сверху на одну из гробниц Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

По словам исследователей, каждая кирпичная камерная гробница имела относительно короткий проход и дверь, ведущую в одну погребальную камеру. Большинство погребальных камер имели прямоугольную форму с кирпичными платформами внутри.

[ + – ] Проход в гробницу Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Многие кирпичи имели геометрический орнамент, а некоторые узоры в виде листовых прожилок. Никаких надписей не обнаружено. Три грунтовых могилы были глубокими ямами с небольшими отверстиями, говорится в сообщении. Днища ям были большими и имели земляные платформы, глубина этих захоронений составляла от 3 до 5 метров.

[ + – ] Некоторые ямы имели тонкий слой песка внутри, что может иметь отношение к полу покойного.

Некоторые ямы имели тонкий слой песка внутри, что может иметь отношение к полу покойного, сообщил Синьхуа, руководитель раскопок могильного комплекса Чэнь Бин. Большинство гробниц имеют возраст более 1800 лет и датируются периодом правления династии Хань с 25 по 220 год нашей эры. По словам археологов, девять могил содержали погребальные предметы. Среди них были горшки, котлы, кувшины и тазики.

[ + – ] По словам археологов, девять могил содержали погребальные предметы. Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

В других погребениях нашли горшки, лампы и ножи. Также было обнаружено несколько каменных украшений.

[ + – ] Также нашли лампы и ножи Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

По словам исследователей, обычность погребального инвентаря указывает на то, что эти могилы, скорее всего, принадлежали обычным гражданским лицам.

[ + – ] Керамика, найденная в погребениях Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Как сообщил руководитель исследования, позже было обнаружено 14-е захоронение, которое еще предстоит исследовать.

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