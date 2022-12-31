На склоне горы: в Китае найдены древние захоронения в возрасте 1800 лет
Комплекс, получивший название "Гробницы Аньрен Мяочжушань", включал 10 кирпичных камерных гробниц и три земляные ямы.
13 декабря Институт культурных реликвий и археологии провинции Хунань выпустил пресс-релиз о том, что археологи обнаружили 13 гробниц в погребальном комплексе вблизи города Пайшаньсян, сообщают Kansas City.
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По словам исследователей, каждая кирпичная камерная гробница имела относительно короткий проход и дверь, ведущую в одну погребальную камеру. Большинство погребальных камер имели прямоугольную форму с кирпичными платформами внутри.
Многие кирпичи имели геометрический орнамент, а некоторые узоры в виде листовых прожилок. Никаких надписей не обнаружено. Три грунтовых могилы были глубокими ямами с небольшими отверстиями, говорится в сообщении. Днища ям были большими и имели земляные платформы, глубина этих захоронений составляла от 3 до 5 метров.
Некоторые ямы имели тонкий слой песка внутри, что может иметь отношение к полу покойного, сообщил Синьхуа, руководитель раскопок могильного комплекса Чэнь Бин. Большинство гробниц имеют возраст более 1800 лет и датируются периодом правления династии Хань с 25 по 220 год нашей эры. По словам археологов, девять могил содержали погребальные предметы. Среди них были горшки, котлы, кувшины и тазики.
В других погребениях нашли горшки, лампы и ножи. Также было обнаружено несколько каменных украшений.
По словам исследователей, обычность погребального инвентаря указывает на то, что эти могилы, скорее всего, принадлежали обычным гражданским лицам.
Как сообщил руководитель исследования, позже было обнаружено 14-е захоронение, которое еще предстоит исследовать.
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