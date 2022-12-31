На схилі гори: в Китаї знайдено древні поховання віком 1 800 років

Комплекс, який отримав назву "Гробниці Аньрен Мяочжушань", включав 10 цегляних камерних гробниць і три земляні ями

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13 грудня Інститут культурних реліквій і археології провінції Хунань випустив пресреліз про те, що археологи виявили 13 гробниць в поховальному комплексі поблизу міста Пайшаньсян, повідомляють Kansas City.

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[ + – ] Вид зверху на одну з гробниць Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

За словами дослідників, кожна цегляна камерна гробниця мала відносно короткий прохід і двері, що вели до однієї поховальної камери. Більшість поховальних камер мала прямокутну форму з цегляними платформами всередині.

[ + – ] Прохід до гробниці Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Багато цеглин мали геометричний орнамент, а деякі — візерунки у вигляді листових прожилок. Ніяких написів не виявлено. Три ґрунтові могили були глибокими ямами з невеликими отворами, йдеться у повідомленні. Днища ям були більшими й мали платформи з бруду, глибина цих поховань становила від 3 до 5 метрів.

[ + – ] Деякі ями мали тонкий шар піску всередині, що може мати стосунок до статі покійного

Деякі ями мали тонкий шар піску всередині, що може мати стосунок до статі покійного, повідомив Сіньхуа, керівник розкопок могильного комплексу Чень Бін. Більшість гробниць має вік понад 1800 років і датуються періодом правління династії Хань з 25 по 220 рік нашої ери. За словами археологів, дев'ять могил містили поховальні предмети. Серед них були горщики, казани, глечики й тазики.

[ + – ] За словами археологів, дев'ять могил містили поховальні предмети Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

В інших похованнях знайшли горщики, лампи і ножі. Також виявили кілька кам'яних прикрас.

[ + – ] Також знайшли лампи і ножі Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

За словами дослідників, звичайність поховального інвентарю вказує на те, що ці могили, найімовірніше, належали звичайним цивільним особам.

[ + – ] Кераміка, знайдена в похованнях Фото: Hunan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Як повідомив керівник дослідження, пізніше було виявлено 14-те поховання, яке ще треба дослідити.

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