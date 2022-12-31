На схилі гори: в Китаї знайдено древні поховання віком 1 800 років
Комплекс, який отримав назву "Гробниці Аньрен Мяочжушань", включав 10 цегляних камерних гробниць і три земляні ями
13 грудня Інститут культурних реліквій і археології провінції Хунань випустив пресреліз про те, що археологи виявили 13 гробниць в поховальному комплексі поблизу міста Пайшаньсян, повідомляють Kansas City.
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За словами дослідників, кожна цегляна камерна гробниця мала відносно короткий прохід і двері, що вели до однієї поховальної камери. Більшість поховальних камер мала прямокутну форму з цегляними платформами всередині.
Багато цеглин мали геометричний орнамент, а деякі — візерунки у вигляді листових прожилок. Ніяких написів не виявлено. Три ґрунтові могили були глибокими ямами з невеликими отворами, йдеться у повідомленні. Днища ям були більшими й мали платформи з бруду, глибина цих поховань становила від 3 до 5 метрів.
Деякі ями мали тонкий шар піску всередині, що може мати стосунок до статі покійного, повідомив Сіньхуа, керівник розкопок могильного комплексу Чень Бін. Більшість гробниць має вік понад 1800 років і датуються періодом правління династії Хань з 25 по 220 рік нашої ери. За словами археологів, дев'ять могил містили поховальні предмети. Серед них були горщики, казани, глечики й тазики.
В інших похованнях знайшли горщики, лампи і ножі. Також виявили кілька кам'яних прикрас.
За словами дослідників, звичайність поховального інвентарю вказує на те, що ці могили, найімовірніше, належали звичайним цивільним особам.
Як повідомив керівник дослідження, пізніше було виявлено 14-те поховання, яке ще треба дослідити.
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