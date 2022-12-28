Нові знахідки допоможуть знайти загублене місто Зіппаланда

Хетти були стародавнім анатолійським народом, який створив імперію, що охоплювала Анатолію, північний Левант і Верхню Месопотамію

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Археологи з Пізанського університету проводили розкопки в Ушаклі Хоюк, важливому хеттському місці в провінції Йозгат у Туреччині, повідомляють Heritage Daily.

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Заснування Хеттського царства зазвичай приписують або Лабарні І, або Хаттусілі І у 17 столітті до н.е., і воно проіснувало до 1190 року до н. е., хоча після розпаду імперії виникла низка так званих сиро-хеттських держав в Анатолії та північній Сирії.

Більшість того, що відомо про хетів, походить з клинописних текстів, написаних або аккадською (дипломатична мова того часу), або на різних діалектах Хетської конфедерації, а також з дипломатичної та комерційної кореспонденції, знайденої в архівах Ассирії, Вавилонії, Єгипту та Близького Сходу.

Таблички, знайдені в Хаттусі (хеттській столиці), описують Зіппаланду, один з давніх хеттських культових центрів, присвячений хеттському богу погоди. На табличках зафіксовано міське життя Зіппаланди, фестивалі та ритуали, а також згадується храм бога бурі, відомий як Зіплантіл, Вашеззілі, Вашеззіл або Вашеззашу.

Хетські боги погоди були володарями неба і гір. Згори вони насилали грім, блискавки, хмари, дощ і бурі, а богу погоди Зіппаланді поклонялися також за родючість і називали його "левом" серед пантеону хетських божеств.

Археологи з Пізанського університету у співпраці з турецькою археологічною місією проводять розкопки на великому усіченому кургані Ушаклі Хоюк (Uşaklı Höyük), який протягом багатьох років вважався одним з кількох можливих місць розташування втраченого міста Зіппаланда.

Під час розкопок цього сезону команда знайшла споруду у формі кола хетської епохи, розташовану на північ від того, що, ймовірно, є головним храмом міста. Функція і призначення споруди залишається загадкою, але професор Анаклето Д'Агостіно з Пізанського університету, вважає, що вона служила ритуальній меті.

Попередні розкопки виявили чотири фрагменти клинопису і кераміки, які підтверджують, що курган розвивався в хетську епоху, на додаток до кількох споруд, які інтерпретуються як храм і фортеця.

"Ця споруда, разом з іншими знахідками, виявленими протягом багатьох років, допоможе зміцнити ідентифікацію Ушакли з важливим хеттським містом Зіппаланда, культовим центром могутнього бога бурі, царською резиденцією, і яка згадується в декількох фестивалях, в яких брав участь цар", — сказав професор Анакето Д'Агостіно.

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