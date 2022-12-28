Новые находки помогут найти потерянный город Зиппаланда

Хетты были древним анатолийским народом, создавшим империю, охватывавшую Анатолию, северный Левант и Верхнюю Месопотамию.

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Археологи из Пизанского университета проводили раскопки в Ушакли Хоюк, важном хеттском месте в провинции Йозгат в Турции, сообщают Heritage Daily.

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Основание Хеттского царства обычно приписывают либо Лабарному I, либо Хаттусили I в 17 веке до н.э., и оно просуществовало до 1190 года до н. э., хотя после распада империи возник ряд так называемых сиро-хеттских государств в Анатолии и северной Сирии.

Большинство того, что известно о хеттах, происходит из клинописных текстов, написанных либо на аккадском (дипломатический язык того времени), либо на разных диалектах Хеттской конфедерации, а также из дипломатической и коммерческой корреспонденции, найденной в архивах Ассирии, Вавилонии, Египта и Ближнего.

Таблички, найденные в Хаттусе (хеттской столице), описывают Зиппаланду, один из древних хеттских культовых центров, посвященный хеттскому богу погоды. На табличках зафиксирована городская жизнь Зипаланди, фестивали и ритуалы, а также упоминается храм бога бури, известный как Зиплантил, Вашеззил, Вашеззил или Вашеззашу.

Хеттские боги погоды были владыками неба и гор. Сверху они посылали гром, молнии, облака, дождь и бури, а богу погоды Зиппаланде поклонялись также за плодородие и называли его "львом" среди пантеона хеттских божеств.

Археологи из Пизанского университета в сотрудничестве с турецкой археологической миссией проводят раскопки на крупном усеченном кургане Ушакли Хоюк (Uşaklı Höyük), который в течение многих лет считался одним из нескольких возможных местоположений утраченного города Зиппаланда.

Во время раскопок этого сезона команда нашла сооружение в форме круга хеттской эпохи, расположенное севернее того, что, вероятно, является главным храмом города. Функция и назначение сооружения остается загадкой, но профессор Анаклето Д'Агостино из Пизанского университета считает, что оно служило ритуальной цели.

Предыдущие раскопки обнаружили четыре фрагмента клинописи и керамики, подтверждающие, что курган развивался в хеттскую эпоху, в дополнение к нескольким сооружениям, интерпретируемым как храм и крепость.

"Это сооружение, вместе с другими находками, обнаруженными на протяжении многих лет, поможет укрепить идентификацию Ушаклы с важным хеттским городом Зиппаланда, культовым центром могущественного бога бури, царской резиденцией, и которая упоминается в нескольких фестивалях, в которых участвовал царь", — сказал профессор Анакето Д'Агостино.

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