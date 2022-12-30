Гигантский повербанк. В Альпах запустили "водяную батарею", способную зарядить 400 000 аккумуляторов

После 14 лет строительства гидроэлектростанция Нан-де-Дранс наконец-то начала работать в полную силу.

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В швейцарских Альпах уютно расположилось изящное решение проблемы избыточной мощности — гидроэлектростанция Нан-де-Дранс, которая способна хранить достаточно энергии, чтобы зарядить 400 тысяч автомобильных аккумуляторов, пишет IFL Science.

В данный момент в мире существует весьма существенная проблема с возобновляемыми источниками энергии — до сих пор было непонятно, что делать, когда производится больше энергии, чем нам необходимо на самом деле.

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Энергетики столкнулись с проблемой, когда ветреные и солнечные электростанции производят больше энергии в особенно ветреные или светлые дни, когда результат значительно превышает спрос. Конечно, переизбыток всегда лучше дефицита, однако это приводит к ситуациям, когда потребителям по сути доплачивают за потребление энергии. Поэтому энергетики сосредоточились на разработке станции, которая бы могла сохранять излишки электроэнергии для более темных или безветренных дней.

Гидроэлектростанция Нан-де-Дранс в действительности является новаторским и изящным решением этой проблемы. Она предназначена для хранения большого количества избыточной энергии, которую в случае необходимости можно будет использовать.

Идея не совсем нова, однако она доказала свою эффективность. Избыточная энергия используется для перекачки воды с завода в резервуар Vieux Emosson, который располагается наверху. Затем вода может быть использована гидроэлектростанцией в периоды дефицита энергии для питания турбин, когда она проходит со скоростью около 360 кубических метров в секунду.

Данная идея была названа "водяной батареей", поскольку она фактически хранит энергию в виде воды, только на большей высоте, чем раньше. Отметим, что эффективность такого гигантского павербанка, конечно, не идеальна, однако она намного лучше того, чтобы позволить излишкам энергии пропадать зря.

По словам директора гидроэлектростанции Алена Сотье, увы, потерь при хранении не удалось избежать, однако на выходе мы все равно получаем хороший результат — около 80% эффективности по всему циклу.

Энергетики отмечают, что основным достижением является то, что направление вращения турбин можно достичь всего за 10 минут — то есть именно столько занимает переход от производства на хранение электроэнергии. Энергетики уверены, что именно такая гибкость является ключевой в работе "водяной батареи", ведь если бы ее не удалось достичь, это грозило бы обрушением сети и отключением электроэнергии.

К слову, руководство гидроэлектростанции уверяет, что "водяная батарея" способна обеспечить хранения переизбытка энергии не только Швейцарии, но и всей Европы.

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