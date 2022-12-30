Гігантський павербанк. В Альпах запустили "водяну батарею", здатну зарядити 400 000 акумуляторів

Після 14 років будівництва гідроелектростанція Нан-де-Дранс нарешті почала працювати на повну силу.

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У швейцарських Альпах затишно розташувалося витончене вирішення проблеми надмірної потужності — гідроелектростанція Нан-де-Дранс, яка здатна зберігати достатньо енергії, щоб зарядити 400 тисяч акумуляторів, пише IFL Science.

Наразі у світі існує дуже суттєва проблема з відновлюваними джерелами енергії — досі було незрозуміло, що робити, коли виробляється більше енергії, ніж нам потрібно насправді.

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Енергетики зіткнулися з проблемою, коли вітряні та сонячні електростанції виробляють більше енергії особливо у +вітряні або світлі дні, коли результат значно перевищує попит. Звичайно, надлишок завжди кращий за дефіцит, проте це призводить до ситуацій, коли споживачам по суті доплачують за споживання енергії. Тому енергетики зосередилися на розробці станції, яка могла б зберігати надлишки електроенергії для більш темних або безвітряних днів.

Гідроелектростанція Нан-де-Дранс насправді є новаторським і витонченим вирішенням цієї проблеми. Вона призначена для зберігання великої кількості надлишкової енергії, яку можна буде використати.

Ідея не зовсім нова, проте вона довела свою ефективність. Надлишкова енергія використовується для перекачування води із заводу в резервуар Vieux Emosson, який розташований нагорі. Потім вода може бути використана гідроелектростанцією в періоди дефіциту енергії для живлення турбін, коли вона проходить зі швидкістю близько 360 метрів кубічних за секунду.

Ця ідея була названа "водяною батареєю", оскільки вона фактично зберігає енергію у вигляді води, тільки на більшій висоті, ніж раніше. Зазначимо, що ефективність такого гігантського павербанку, звичайно, не ідеальна, проте вона набагато краща за те, щоб дозволити надлишкам енергії пропадати даремно.

За словами директора гідроелектростанції Олена Соттьє, на жаль, втрат під час зберігання не вдалося уникнути, проте на виході ми все одно отримуємо хороший результат — близько 80% ефективності по всьому циклу.

Енергетики зазначають, що основним досягненням є те, що напрямку обертання турбін можна досягти лише за 10 хвилин — тобто стільки займає перехід від виробництва на зберігання електроенергії. Енергетики впевнені, що саме така гнучкість є ключовою в роботі "водяної батареї", адже якби її не вдалося досягти, це загрожує обваленням мережі та відключенням електроенергії.

До речі, керівництво гідроелектростанції запевняє, що "водяна батарея" здатна забезпечити зберігання надлишку енергії не лише Швейцарії, а й усієї Європи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли нове джерело енергії для гаджетів — це людський піт.