Маленькие рефрижераторы. Ученые обнаружили нечто удивительное на оболочке пузырей

Новое исследование показывает, что только что образовавшиеся пузыри окружены любопытным "ореолам".

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Если задуматься о пузырьках, станет ясно, что они окружают нас повсюду — от стиральной машины, до крышки пива, гребней волн, слюны и водных пистолетов. В новом исследовании ученые обнаружили нечто удивительное, что происходит с только что образовавшимися пузырьками, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Париж-Сакле во Франции сделали интригующее открытие о пленке, окружающей пузырьки. Чтобы поближе рассмотреть крохотные пленки на пузырях ученые использовали "коктейль" из моющего средства, воды и глицерина с вариациями конечного вещества.

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Затем исследователи протестировали пузырьки при различных условиях температуры и влажности. Ученые обнаружили, что в некоторых случаях разница между мыльной пленкой и окружающей средой была значительной — максимальная температура составила 8°C.

В более ранних исследованиях ученые уже наблюдали, что мыльная пленка теряет жидкость в результате испарения в попытке высвободить энергию — по сути тот же процесс происходит с людьми, когда мы потеем, чтобы охладиться. Однако тогда, исследователи предполагали, что температура пленок соответствует температуре окружающей среды.

В новом же исследовании ученые экспериментально доказали, что температура пленки только что образовавшегося пузырька сначала снижается, а затем повышается, пока снова не достигнет температуры окружающей среды. В ходе экспериментов ученые также установили, что величина охлаждающего эффекта напрямую зависит от исходной концентрации глицерина и относительной влажности. Чем меньше эти два значения тем к более сильному эффекту это приводит.

Ученые полагают, что сделанное ими открытие может быть полезным для промышленных процессов, где управление стабильностью пузырьков имеет жизненно важное значение.

Это лишь первое исследование такого рода и потребуется больше экспериментов, чтобы понять, как можно влиять на температуру пленки, которая окружает пузырь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если заморозить мыльные пузыри.