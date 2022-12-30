Маленькі рефрижератори. Вчені виявили щось дивовижне на оболонці бульбашок

Нове дослідження показує, що бульбашки, які тільки-но утворилися, оточені цікавим "ореолом".

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Якщо задуматися про бульбашки, стане ясно, що вони оточують нас усюди, — від пральної машини до кришки пива, гребенів хвиль, слини та водяних пістолетів. У новому дослідженні вчені виявили щось дивне, що відбувається з бульбашками, які тільки-но утворилися, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Париж-Саклі у Франції зробили інтригуюче відкриття про плівку, що оточує бульбашки. Щоб ближче розглянути крихітні плівки на бульбашках, вчені використовували "коктейль" із мийного засобу, води та гліцерину з варіаціями кінцевої речовини.

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Потім дослідники протестували бульбашки за різних умов температури та вологості. Вчені виявили, що в деяких випадках різниця між мильною плівкою та навколишнім середовищем була значною — максимальна температура склала 8°C.

У більш ранніх дослідженнях учені вже спостерігали, що мильна плівка втрачає рідину в результаті випаровування в спробі вивільнити енергію — по суті, той самий процес відбувається з людьми, коли ми пітніємо, щоб охолонути. Однак тоді дослідники припускали, що температура плівок відповідає температурі навколишнього середовища.

У новому ж дослідженні вчені експериментально довели, що температура плівки бульбашки, яка тільки-но утворилася, спочатку знижується, а потім підвищується, поки знову не досягне температури навколишнього середовища. У ході експериментів учені також встановили, що величина ефекту охолодження безпосередньо залежить від вихідної концентрації гліцерину та відносної вологості. Чим менші ці два значення, тим до сильнішого ефекту це призводить.

Учені вважають, що зроблене відкриття може бути корисним для промислових процесів, де управління стабільністю бульбашок має життєво важливе значення.

Це лише перше дослідження такого роду, і потрібно більше експериментів, щоб зрозуміти, як можна впливати на температуру плівки, яка оточує бульбашку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо заморозити мильні бульбашки.