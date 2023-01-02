20 лет веганской диеты обернулись полным отсутствием ключевого витамина: что рассказали ученые

Исследователи обнаружили, что веганский рацион обернулся для мужчины проблемами с речью и нервной системой.

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Мужчина 20 лет придерживался веганской диеты, а затем был госпитализирован — пациент жаловался на онемевшую на четыре дня руку и проблемы с речью. Его случай был описан в журнале Cureus Journal of Medical Science, где ученые подробно рассказали, что произошло и почему, пишет Medical Daily.

Известно, что пациенту 39 лет последние 20 из которых он придерживался жесткой веганской диеты. Мужчина не употреблял мяса, яиц и молочных продуктов и, казалось, не испытывал проблем со здоровьем, до этих дней. Однако неожиданно у него на четыре дня онемела рука и возникли проблемы с речью — пациента госпитализировали, а анализы показали, что у него буквально "неопределяемый" уровень ключевого витамина В12.

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Ученые выяснили, что такой низкий уровень витамина В12, называемого также кобаламином, напрямую связан со "строгой веганской диетой". Известно, что кобаламин содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах.

Исследователи отмечают, что дефицит витамина В12 встречается крайне редко, однако ученые отмечают, что в последнее время он все чаще связан с веганским образом жизни. Исследователи советуют, восполнять недостаток витамина В12 с помощью добавок, если вы не можете получить его достаточное количество из еды.

Известно, что 39-летний мужчина обратился за медицинской помощью спустя четыре дня покалываний и онемения руки. Медики также обнаружили, что у него наблюдались проблемы с речью и одышка. Кроме того его симптомы также включали периодическое нечеткое зрение, головокружение и вялость.

Отметим, что по данным Британской ассоциации диетологов, те, кто не употребляет молочные продукты, мясо и яйца в течение более пяти лет, подвержен риску дефицита витамина В12. Исследователи также призвали давних веганов и вегетарианцев регулярно сдавать анализ крови, чтобы контролировать уровень витамина В12. Кроме того, тем, кто придерживается, веганской диеты, необходимо ввести в свой рацион около 10 микрограммов витамина В12 в день.

Исследователи отмечают, что медикам потребовалось провести три переливания крови и добавить ежедневные инъекции витамина В12 в течение двух дней. После этого врачи снизили дозировку витамина В12 — сначала уколы делали ежедневно, затем раз в неделю, а после раз в месяц.

Отметим, что улучшение состояния пациента наблюдалось сразу после первого дня лечения. Медики подчеркнули, что сначала у пациента исчезли проблемы с речью, а через несколько дней наладилась и координация, ушла усталость и одышка. Однако медики отмечают, что несмотря на улучшение состояния пациента, даже спустя месяц он все еще чувствовал небольшое покалывание в руке.

В то же время ученые отмечают, что веганские диеты связаны со снижением многих хронических заболеваний, связанных с сердечными заболеваниями, диабетом 2 типа, некоторыми видами рака и ожирением. Кроме того, исследования показывают, что продолжительность жизни веганов также выше, однако ученые настоятельно рекомендуют регулярно сдавать анализ крови, чтобы контролировать уровень витаминов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объяснили, как веганство влияет на молодой организм.