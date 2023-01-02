20 років веганської дієти обернулися повною відсутністю ключового вітаміну: що розповіли вчені

Дослідники виявили, що веганський раціон обернувся для чоловіка проблемами з мовою та нервовою системою.

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Чоловік 20 років дотримувався веганської дієти, а потім був госпіталізований — пацієнт скаржився на руку, що оніміла на чотири дні, і проблеми з мовою. Його випадок був описаний у журналі Cureus Journal of Medical Science, де вчені докладно розповіли, що сталося і чому, пише Medical Daily.

Відомо, що пацієнту 39 років, останні 20 з яких він дотримувався жорсткої веганської дієти. Чоловік не вживав м'яса, яєць та молочних продуктів і, здавалося, не мав проблем зі здоров'ям, до цих днів. Однак несподівано у нього на чотири дні оніміла рука і виникли проблеми з мовою — пацієнта госпіталізували, а аналізи показали, що у нього буквально "невизначений" рівень ключового вітаміну В12.

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Вчені з'ясували, що такий низький рівень вітаміну В12, званого також кобаламіном, безпосередньо пов'язаний із "суворою веганською дієтою". Відомо, що кобаламін міститься у м'ясі, яйцях та молочних продуктах.

Дослідники відзначають, що дефіцит вітаміну В12 зустрічається дуже рідко, проте вчені відзначають, що останнім часом він все частіше пов'язаний із веганським способом життя. Дослідники радять заповнювати нестачу вітаміну В12 за допомогою добавок, якщо ви не можете отримати його достатню кількість з їжі.

Відомо, що 39-річний чоловік звернувся за медичною допомогою через чотири дні поколювання та оніміння руки. Медики також виявили, що у нього спостерігалися проблеми з мовою та задишка. Крім того, його симптоми також включали періодично нечіткий зір, запаморочення і млявість.

Зазначимо, що за даними Британської асоціації дієтологів, ті, хто не вживає молочні продукти, м'ясо та яйця протягом більше п'яти років, схильні до ризику дефіциту вітаміну В12. Дослідники також закликали давніх веганів та вегетаріанців регулярно здавати аналіз крові, щоб контролювати рівень вітаміну В12. Крім того, тим, хто дотримується веганської дієти, необхідно ввести до свого раціону близько 10 мікрограмів вітаміну В12 на день.

Дослідники зазначають, що медики провели три переливання крові та додали щоденні ін'єкції вітаміну В12 протягом двох днів. Після цього лікарі знизили дозу вітаміну В12 — спочатку уколи робили щодня, потім раз на тиждень, а пізніше раз на місяць.

Зазначимо, що покращення стану пацієнта спостерігалося відразу після першого дня лікування. Медики наголосили, що спочатку у пацієнта зникли проблеми з мовою, а за кілька днів налагодилася і координація, пішла втома та задишка. Однак медики зазначають, що незважаючи на покращення стану пацієнта, навіть через місяць він все ще відчував невелике поколювання в руці.

У той же час вчені відзначають, що веганські дієти пов'язані зі зниженням багатьох хронічних захворювань, пов'язаних із серцевими захворюваннями, діабетом 2 типу, деякими видами раку та ожирінням. Крім того, дослідження показують, що тривалість життя веганів також вища, проте вчені рекомендують регулярно здавати аналіз крові, щоб контролювати рівень вітамінів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, як веганство впливає на молодий організм.