23 древние буквы. На горе в Средней Азии обнаружили послание царя, выцарапанное на камне

Необычную находку обнаружил местный пастух, после схождения лавины.

Related video

Как правило у археологов нет возможности открывать новые памятки в Таджикистане из-за своеобразности его природных ландшафтов. Однако с этой задачей отлично справляются местные — пастухи то и дело обнаруживают удивительные исторические памятки у подножия местных скал, пишет AKI Press.

Известно, что памятка была обнаружена в самой северной части ущелья у правого притока реки Алмоси в очень живописном месте, которое местные прозвали Ходжа Мафрадж. Камень с древнегреческим посланием, высеченным на нем, обнаружил местный пастух Сангинов Хайтали. По его словам, он обнаружил находку после схождения лавины — в результате к подножию скалы упали фрагменты с надписями. Кстати, пастух уверяет, что надписей было больше, однако исследователям удалось передать лишь одну табличку.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Экспертизу находки провел научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Таджикистана Бобомулло Бобомуллоев. Оказалось, что на камне высечено послание на древнегреческом языке — оно состоит из 23 букв записанных в три строки: "ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ" в переводе с бактрийского означает "Это… царь царей, Вима Такту".

Отметим, что это не первый случай, когда местные пастухи помогают исследователям. Например, известно, что в 1932 году местный пастух по имени Джура Али обнаружил на горе Муг корзину, которая была наполнена документами. После изучения ученые пришли к выводу, что пастуху удалось обнаружить уникальный в своем роде первый текст на согдийском языке, найденный на территории исторического Согда.

После дополнительных исследований ученые тогда смогли обнаружить городище древнего Пенджикента.

И таких историй множество, ученые то и дело сообщают о находках пастухов, которые позволяют изучить древние тексты или обнаружить остатки древних городов.

Ранее Фокус писал о том, что археологи нашли в гробнице визиря фараона еще 60 мумий.