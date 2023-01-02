23 стародавні літери. На горі в Середній Азії виявили послання царя, видряпане на камені

Незвичайну знахідку виявив місцевий пастух після сходження лавини.

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Як правило, в археологів немає можливості відкривати нові пам'ятки в Таджикистані через своєрідність його природних ландшафтів. Однак із цим завданням чудово справляються місцеві — пастухи постійно виявляють дивовижні історичні пам'ятки біля підніжжя місцевих скель, пише AKI Press.

Відомо, що пам'ятку виявили в найпівнічнішій частині ущелини біля правого припливу річки Алмосі в мальовничому місці, яке місцеві прозвали Ходжа Мафрадж. Камінь із давньогрецьким посланням, висіченим на ньому, виявив місцевий пастух Сангін Хайталі. За його словами, він виявив знахідку після сходження лавини — в результаті до підніжжя скелі впали фрагменти з написами. До речі, пастух запевняє, що написів було більше, проте дослідникам вдалося передати лише одну табличку.

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Експертизу знахідки провів науковий співробітник Інституту історії, археології та етнографії Національної академії наук Таджикистану Бобомулло Бобомуллоєв. Виявилося, що на камені висічено послання давньогрецькою мовою — воно складається з 23 літер записаних у три рядки: "ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ" в перекладі бактрійської означає: "Це…цар царів, Віма Такту".

Зазначимо, що це не перший випадок, коли місцеві пастухи допомагають дослідникам. Наприклад, відомо, що в 1932 році місцевий пастух, на ім'я Джура Алі виявив на горі Муг кошик, який був наповнений документами. Після вивчення вчені дійшли висновку, що пастуху вдалося виявити унікальний перший текст согдійською мовою, знайдений на території історичного Согда.

Після додаткових досліджень вчені тоді змогли виявити городище стародавнього Пенджикента.

І таких історій безліч, вчені постійно повідомляють про знахідки пастухів, які дозволяють вивчити стародавні тексти або виявити залишки стародавніх міст.

Раніше Фокус писав про те, що археологи знайшли у гробниці візира фараона ще 60 мумій.