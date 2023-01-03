Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Рисовали даже на иконах. Средневековые манускрипты раскрывают, как жилось кошкам в прошлом

кошки, животные, древние животные, средневековье, история
В основном кошки были тихими домашними любимцами в средневековом доме

Изображения кошек часто встречаются на портретах, гравюрах, иконах и средневековых манускриптах. Хотя церковь приписывала им связи с колдовством, но эти животные имели свое место в домашнем пространстве.

Related video

В большинстве своем коты были тихими домашними любимцами в средневековом доме. И, как показывают их изображения, отношения наших средневековых предков с этими животными не отличались от наших собственных, рассказывают Inverse.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В Средневековье у котов была плохая репутация. Их связь с язычеством и колдовством означала, что к ним часто относились с подозрением. Но, несмотря на ассоциацию со сверхъестественным, средневековые манускрипты демонстрируют удивительно игривые изображения наших пушистых друзей.

Из этих (часто очень забавных) изображений мы можем многое узнать о средневековом отношении к котам — в конце концов, что они были центральным элементом повседневной средневековой жизни.

В средневековье мужчины и женщины часто идентифицировали по животным, которых они держали. Домашние обезьяны, например, считались экзотикой и признаком состоятельности владельца, поскольку они были завезены из дальних стран. Домашние животные становились частью личной идентичности знати. Содержание животного, которое одаряли вниманием, лаской и качественной пищей без функционального назначения, кроме как товарища, свидетельствовало о высоком статусе.

Нередко в средневековье высокопоставленные мужчины и женщины дополняли свой портрет домашним питомцем, чаще всего кошкой или собакой, что свидетельствовало об их высоком статусе.

кошки, животные, древние животные, средневековье, история Fullscreen
На картине Пьетро Лоренцетти "Тайная вечеря" кот сидит у огня тогда, как маленькая собачка вылизывает тарелку с объедками на земле
Фото: Web Gallery of Art

Изображения кошек часто встречаются в иконографии банкетов и других домашних пространств, что, вероятно, отражает их статус домашних питомцев в средневековом домохозяйстве.

На картине Пьетро Лоренцетти "Тайная вечеря" (выше) кот сидит у огня тогда как маленькая собачка вылизывает тарелку с объедками на земле. Кот и собака не играют никакой нарративной роли в сцене, а сигнализируют зрителю, что это домашнее пространство.

Аналогично, на миниатюре голландского Часослова (распространенный тип молитвенника в Средневековье, обозначавший части дня конкретными молитвами) мужчина и женщина изображены в уютной домашней сцене тогда, когда с левого нижнего угла на них смотрит ухоженный кот. Опять, кот не является ни центром изображения, ни фокусом композиции, но приемлем в этом средневековом бытовом пространстве.

кошки, животные, древние животные, средневековье, история Fullscreen
На миниатюре голландского Часослова мужчина и женщина изображены в уютной домашней сцене тогда, как с левого нижнего угла на них смотрит ухоженный кот
Фото: London British Library. Manuscript 35313, folio. 1 verso. C, Author provided

Как и сегодня, средневековые семьи давали своим котам имена. Например, кота 13-го века в аббатстве Болье звали "Клещ" в соответствии с надписью зелеными чернилами, которая появляется над каракулем этого кота на полях средневекового манускрипта.

Королевское отношение

В средневековом хозяйстве о котах хорошо заботились. В начале 13 века в описаниях поместья в Каксхеме (Оксфордшир) упоминается, что для кота покупали сыр, что свидетельствует о бережном отношении к домашним любимцам.

кошки, животные, древние животные, средневековье, история Fullscreen
Нередко в средневековье высокопоставленные мужчины и женщины дополняли свой портрет домашним питомцем, чаще всего кошкой или собакой, что свидетельствовало об их высоком статусе
Фото: Christie’s

Королева Франции 14 века Изабелла Баварская тратила чрезмерные средства на аксессуары для своих домашних любимцев. В 1387 году она заказала ошейник, расшитый жемчугом и застегнутый золотой пряжкой, для своей любимой белки. В 1406 году приобрели ярко-зеленую ткань для пошива специальной накидки для ее кота.

Коты также были обычными спутниками ученых, и панегирики о котах не были редкостью в 16 веке. В одном из стихотворений кот описывается как светлый и дорогой спутник ученого. Такие панегирики свидетельствуют о сильной эмоциональной привязанности к домашним кошкам и показывают, что коты не только поднимали настроение своим хозяевам, но и позволили отвлечься от тяжелого умственного ремесла.

Кошки в монастырях

В средневековом религиозном пространстве кошки часто встречаются как символ статуса. Существует много средневековых рукописей, содержащих, например, иллюминации (небольшие изображения) монахинь с котами, а также кошки часто появляются в виде рисунков на полях Часослова.

кошки, животные, древние животные, средневековье, история Fullscreen
Кошки часто появляются в виде рисунков на полях Часослова
Фото: Rouen bibliotheque municipale. Manuscript 3028, Folio 63r], Author provided

Но в средневековой проповеднической литературе также много критики относительно содержания кошек. Английский проповедник 14 века Джон Бромьярд считал их тщетными и перекормленными аксессуарами богачей, которые получают выгоду, пока бедные голодают.

Кошек также связывают с дьяволом. Их скрытность и хитрость при охоте на мышей вызывали восхищение — но это не всегда превращалось в качества, желанные для компаньона. Эти ассоциации привели к убийству некоторых кошек, что имело пагубные последствия во время Черной чумы и других эпидемий Средневековья, когда большее количество кошек могло уменьшить популяцию крыс, зараженных блохами.

кошки, животные, древние животные, средневековье, история Fullscreen
Даже если они не всегда считались социально приемлемыми в религиозных общинах, о котах все равно хорошо заботились
Фото: Stowe manuscript 17, folio 34r

Из-за этих ассоциаций многие считали, что котам не место в священном пространстве религиозных орденов. Однако, кажется, не существовало никаких формальных правил, запрещающих членам религиозных общин держать кошек — и постоянная критика этой практики, возможно, свидетельствует, что домашние коты были распространенным явлением.

кошки, животные, древние животные, средневековье, история Fullscreen
Кажется, не существовало никаких формальных правил, запрещающих членам религиозных общин держать кошек
Фото: State Library Victoria, 096 R66HF, folio 99r, Author provided)

Даже если они не всегда считались социально приемлемыми в религиозных общинах, о котах все равно хорошо заботились. Это видно из игривых изображений, которые мы видим в монастырях.

Раньше Фокус рассказывал, откуда происходят абсолютно все домашние кошки.