Рисовали даже на иконах. Средневековые манускрипты раскрывают, как жилось кошкам в прошлом

Изображения кошек часто встречаются на портретах, гравюрах, иконах и средневековых манускриптах. Хотя церковь приписывала им связи с колдовством, но эти животные имели свое место в домашнем пространстве.

Related video

В большинстве своем коты были тихими домашними любимцами в средневековом доме. И, как показывают их изображения, отношения наших средневековых предков с этими животными не отличались от наших собственных, рассказывают Inverse.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В Средневековье у котов была плохая репутация. Их связь с язычеством и колдовством означала, что к ним часто относились с подозрением. Но, несмотря на ассоциацию со сверхъестественным, средневековые манускрипты демонстрируют удивительно игривые изображения наших пушистых друзей.

Из этих (часто очень забавных) изображений мы можем многое узнать о средневековом отношении к котам — в конце концов, что они были центральным элементом повседневной средневековой жизни.

В средневековье мужчины и женщины часто идентифицировали по животным, которых они держали. Домашние обезьяны, например, считались экзотикой и признаком состоятельности владельца, поскольку они были завезены из дальних стран. Домашние животные становились частью личной идентичности знати. Содержание животного, которое одаряли вниманием, лаской и качественной пищей без функционального назначения, кроме как товарища, свидетельствовало о высоком статусе.

Нередко в средневековье высокопоставленные мужчины и женщины дополняли свой портрет домашним питомцем, чаще всего кошкой или собакой, что свидетельствовало об их высоком статусе.

[ + – ] На картине Пьетро Лоренцетти "Тайная вечеря" кот сидит у огня тогда, как маленькая собачка вылизывает тарелку с объедками на земле Фото: Web Gallery of Art

Изображения кошек часто встречаются в иконографии банкетов и других домашних пространств, что, вероятно, отражает их статус домашних питомцев в средневековом домохозяйстве.

На картине Пьетро Лоренцетти "Тайная вечеря" (выше) кот сидит у огня тогда как маленькая собачка вылизывает тарелку с объедками на земле. Кот и собака не играют никакой нарративной роли в сцене, а сигнализируют зрителю, что это домашнее пространство.

Аналогично, на миниатюре голландского Часослова (распространенный тип молитвенника в Средневековье, обозначавший части дня конкретными молитвами) мужчина и женщина изображены в уютной домашней сцене тогда, когда с левого нижнего угла на них смотрит ухоженный кот. Опять, кот не является ни центром изображения, ни фокусом композиции, но приемлем в этом средневековом бытовом пространстве.

[ + – ] На миниатюре голландского Часослова мужчина и женщина изображены в уютной домашней сцене тогда, как с левого нижнего угла на них смотрит ухоженный кот Фото: London British Library. Manuscript 35313, folio. 1 verso. C, Author provided

Как и сегодня, средневековые семьи давали своим котам имена. Например, кота 13-го века в аббатстве Болье звали "Клещ" в соответствии с надписью зелеными чернилами, которая появляется над каракулем этого кота на полях средневекового манускрипта.

Королевское отношение

В средневековом хозяйстве о котах хорошо заботились. В начале 13 века в описаниях поместья в Каксхеме (Оксфордшир) упоминается, что для кота покупали сыр, что свидетельствует о бережном отношении к домашним любимцам.

[ + – ] Нередко в средневековье высокопоставленные мужчины и женщины дополняли свой портрет домашним питомцем, чаще всего кошкой или собакой, что свидетельствовало об их высоком статусе Фото: Christie’s

Королева Франции 14 века Изабелла Баварская тратила чрезмерные средства на аксессуары для своих домашних любимцев. В 1387 году она заказала ошейник, расшитый жемчугом и застегнутый золотой пряжкой, для своей любимой белки. В 1406 году приобрели ярко-зеленую ткань для пошива специальной накидки для ее кота.

Коты также были обычными спутниками ученых, и панегирики о котах не были редкостью в 16 веке. В одном из стихотворений кот описывается как светлый и дорогой спутник ученого. Такие панегирики свидетельствуют о сильной эмоциональной привязанности к домашним кошкам и показывают, что коты не только поднимали настроение своим хозяевам, но и позволили отвлечься от тяжелого умственного ремесла.

Кошки в монастырях

В средневековом религиозном пространстве кошки часто встречаются как символ статуса. Существует много средневековых рукописей, содержащих, например, иллюминации (небольшие изображения) монахинь с котами, а также кошки часто появляются в виде рисунков на полях Часослова.

[ + – ] Кошки часто появляются в виде рисунков на полях Часослова Фото: Rouen bibliotheque municipale. Manuscript 3028, Folio 63r], Author provided

Но в средневековой проповеднической литературе также много критики относительно содержания кошек. Английский проповедник 14 века Джон Бромьярд считал их тщетными и перекормленными аксессуарами богачей, которые получают выгоду, пока бедные голодают.

Кошек также связывают с дьяволом. Их скрытность и хитрость при охоте на мышей вызывали восхищение — но это не всегда превращалось в качества, желанные для компаньона. Эти ассоциации привели к убийству некоторых кошек, что имело пагубные последствия во время Черной чумы и других эпидемий Средневековья, когда большее количество кошек могло уменьшить популяцию крыс, зараженных блохами.

[ + – ] Даже если они не всегда считались социально приемлемыми в религиозных общинах, о котах все равно хорошо заботились Фото: Stowe manuscript 17, folio 34r

Из-за этих ассоциаций многие считали, что котам не место в священном пространстве религиозных орденов. Однако, кажется, не существовало никаких формальных правил, запрещающих членам религиозных общин держать кошек — и постоянная критика этой практики, возможно, свидетельствует, что домашние коты были распространенным явлением.

[ + – ] Кажется, не существовало никаких формальных правил, запрещающих членам религиозных общин держать кошек Фото: State Library Victoria, 096 R66HF, folio 99r, Author provided)

Даже если они не всегда считались социально приемлемыми в религиозных общинах, о котах все равно хорошо заботились. Это видно из игривых изображений, которые мы видим в монастырях.

Раньше Фокус рассказывал, откуда происходят абсолютно все домашние кошки.