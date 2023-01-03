Малювали навіть на іконах. Середньовічні манускрипти розкривають, як жилося кішкам у минулому

Зображення котів часто зустрічаються на портретах, гравюрах, іконах та середньовічних манускриптах. Хоча церква приписувала їм зв’язки з чаклунством, проте ці тварини мали своє місце у домашньому просторі

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Здебільшого коти були тихими домашніми улюбленцями в середньовічному домі. І, як показують їхні зображення, стосунки наших середньовічних предків з цими тваринами не надто відрізнялися від наших власних, розповідають Inverse.

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У середньовіччі коти мали погану репутацію. Їхній зв'язок з язичництвом та чаклунством означав, що до них часто ставилися з підозрою. Але, попри асоціацію з надприродним, середньовічні манускрипти демонструють напрочуд грайливі зображення наших пухнастих друзів.

З цих (часто дуже кумедних) зображень ми можемо багато дізнатися про середньовічне ставлення до котів — не насамкінець про те, що вони були центральним елементом повсякденного середньовічного життя.

У середньовіччі чоловіків і жінок часто ідентифікували за тваринами, яких вони тримали. Домашні мавпи, наприклад, вважалися екзотикою й ознакою заможності власника, оскільки їх завозили з далеких країн. Домашні тварини ставали частиною особистої ідентичності знаті. Утримання тварини, яку обдаровували увагою, ласкою та якісною їжею без жодного функціонального призначення, окрім як товариша, свідчило про високий статус.

Нерідко в середньовіччі високопоставлені чоловіки та жінки доповнювали свій портрет домашнім улюбленцем, найчастіше кішкою або собакою, що свідчило про їхній високий статус.

[ + – ] На картині П'єтро Лоренцетті "Таємна вечеря" кіт сидить біля вогню тоді, як маленька собачка вилизує тарілку з недоїдками на землі Фото: Web Gallery of Art

Зображення котів часто зустрічаються в іконографії бенкетів та інших домашніх просторів, що, мабуть, відображає їхній статус домашніх улюбленців у середньовічному домогосподарстві.

На картині П'єтро Лоренцетті "Таємна вечеря" (вище) кіт сидить біля вогню тоді, як маленька собачка вилизує тарілку з недоїдками на землі. Кіт і собака не відіграють жодної наративної ролі в сцені, а натомість сигналізують глядачеві, що це домашній простір.

Аналогічно, на мініатюрі голландського Часослова (поширений тип молитовника в середньовіччі, який позначав частини дня конкретними молитвами) чоловік і жінка зображені в затишній домашній сцені тоді, як із лівого нижнього кута на них дивиться доглянутий кіт. Знову ж таки, кіт не є ні центром зображення, ні фокусом композиції, але він прийнятний у цьому середньовічному побутовому просторі.

[ + – ] На мініатюрі голландського Часослова чоловік і жінка зображені в затишній домашній сцені тоді, як з лівого нижнього кута на них дивиться доглянутий кіт Фото: London British Library. Manuscript 35313, folio. 1 verso. C, Author provided

Як і сьогодні, середньовічні сім'ї давали своїм котам імена. Наприклад, кота 13-го століття в абатстві Больє звали "Кліщ" відповідно до напису зеленим чорнилом, який з'являється над каракулем цього кота на полях середньовічного манускрипту.

Королівське ставлення

У середньовічному господарстві про котів добре дбали. На початку 13 століття в описах маєтку в Каксхем (Оксфордшир) згадується, що для кота купували сир, що свідчить про дбайливе ставлення до домашніх улюбленців.

[ + – ] Нерідко в середньовіччі високопоставлені чоловіки та жінки доповнювали свій портрет домашнім улюбленцем, найчастіше кішкою або собакою, що свідчило про їхній високий статус Фото: Christie’s

Так, королева Франції 14 століття Ізабелла Баварська витрачала надмірні кошти на аксесуари для своїх домашніх улюбленців. У 1387 році вона замовила нашийник, розшитий перлами і застібнутий золотою пряжкою, для своєї улюбленої білки. У 1406 році придбали яскраво-зелену тканину для пошиття спеціальної накидки для її кота.

Коти також були звичайними супутниками вчених, і панегірики про котів не були рідкістю в 16 столітті. В одному з віршів кіт описується як світлий і найдорожчий супутник вченого. Такі панегірики свідчать про сильну емоційну прив'язаність до домашніх котів і показують, що коти не тільки піднімали настрій своїм господарям, але й давали змогу відволіктися від важкого розумового ремесла.

Коти в монастирях

У середньовічному релігійному просторі коти часто зустрічаються як символ статусу. Існує багато середньовічних рукописів, які містять, наприклад, ілюмінації (невеликі зображення) черниць з котами, а також коти часто з'являються у вигляді малюнків на полях Часослова.

[ + – ] Коти часто з'являються у вигляді малюнків на полях Часослова Фото: Rouen bibliotheque municipale. Manuscript 3028, Folio 63r], Author provided

Але в середньовічній проповідницькій літературі також є багато критики щодо утримання котів. Англійський проповідник 14 століття Джон Бром'ярд вважав їх марними і перегодованими аксесуарами багатіїв, які отримують вигоду, поки бідні голодують.

Котів також пов'язують з дияволом. Їх прихованість і хитрість під час полюванні на мишей викликали захоплення — але це не завжди перетворювалося на якості, бажані для компаньйона. Ці асоціації призвели до вбивства деяких котів, що мало згубні наслідки під час Чорної чуми та інших епідемій середньовіччя, коли більша кількість котів могла зменшити популяцію щурів, заражених блохами.

[ + – ] Навіть якщо вони не завжди вважалися соціально прийнятними в релігійних громадах, про котів все одно добре піклувалися Фото: Stowe manuscript 17, folio 34r

Через ці асоціації багато хто вважав, що котам не місце у священному просторі релігійних орденів. Однак, здається, не існувало жодних формальних правил, які б забороняли членам релігійних громад тримати котів — і постійна критика цієї практики, можливо, свідчить про те, що домашні коти були поширеним явищем.

[ + – ] Здається, не існувало жодних формальних правил, які б забороняли членам релігійних громад тримати котів Фото: State Library Victoria, 096 R66HF, folio 99r, Author provided)

Навіть якщо вони не завжди вважалися соціально прийнятними в релігійних громадах, про котів все одно добре піклувалися. Це видно з грайливих зображень, які ми бачимо в монастирях.

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