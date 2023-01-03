Звездные войны майя. Почему древние города-государства воевали между собой

Большинство того, что мы знаем о войне в обществе майя, известно из изображений, высеченных на каменных памятниках и лепных фасадах, поскольку испанцы сожгли ряд кодексов майя и около 5000 культовых изображений.

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Ученые определили четыре основных примера иероглифов майя, относящихся к войне: "чука" (возможно, означает "захват"), "чак" (обезглавление), "хубы" ("уничтожение") и "звездная война", сообщают Heritage Daily.

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Войны велись преимущественно за политический контроль или за получение новых ресурсов и территорий между городами-государствами. Целью также могло быть получение жертвенных даров для легитимизации правителя государства или для устрашения соперников, чтобы заставить их подчиниться и платить дань.

В некоторых случаях конфликты перерастали в "звездную войну", что приводило к падению династии или полному господству одного государства над другим. Надпись из памятника, найденного в Тортугеро (датированная 669 г. н. э.), описывающая последствия "звездной войны", гласит: "Кровь лилась рекой; черепа были сложены в кучу".

Термин происходит от глифа майя, изображающего элемент "EK'" (звезда) или "снаряд над звездой", появляющийся на равнинных достопримечательностях майя классического периода (300-900 гг. н. э.).

"Звездные войны" также, похоже, носили сезонный характер и велись в сухом сезоне с ноября по январь. Зафиксировано мало случаев, которые произошли во время сезона посадки и ни одного во время сбора урожая в период с середины сентября по конец октября.

[ + – ] Термин происходит от глифа майя, изображающего элемент "EK'" (звезда) или "снаряд над звездой", появляющийся на равнинных достопримечательностях майя классического периода (300-900 гг. н. э.)

Первый пример "звездной войны" последовал в 562 году нашей эры во время конфликта между народами Караколь и Тикаль. Караколь был подчиненным государством более мощного города Тикаль, но после серии сражений между Лордом Воды (Яджау Те' Кьинич II) с Караколя и Лордом Двойной Птицей (Вак Чан К'авил) из Тикаля, Двойная Птица потерпела поражение, и Тикаль вошел в период, известный как Тикальский среднеклассический перерыв.

Последующие случаи "звездной войны" были задокументированы до 781 года нашей эры.

Калакмуль/Караколь (победитель) и Наранхо в 631 году;

Караколь (победитель) и Наранхо в 636 году;

Тортугеро (победитель) и неназванное государство в 644 году;

Дос-Пилас (победитель) и Тикаль в 670 году;

Паленке (победитель) и неназванное государство в 672 году;

Тикаль (победитель) и Дос-Пилас в 672 году;

Ла-Корона (победитель) и Тикаль в 677 году;

Наранхо (победитель) и Караколь в 680 году;

Дос-Пилас (победитель) и Тикаль в 705 году;

Тонина (победитель) и Паленке в 711 году;

Дос-Пилас (победитель) и Сейбал в 735 году;

Пьедрас-Неграс (победитель) и неназванное государство в 781 году.

Ученые применили статистическое моделирование, чтобы предположить, что многие из этих конфликтов совпадают с появлением планеты Венера (под названием "Чак Эк").

Дрезденский кодекс, одна из немногих сохранившихся книг майя, содержит астрономические таблицы для расчета положения Чак Эк', хотя любая связь со "звездными войнами" была поставлена под сомнение в последних исследованиях. Также считается, что правители майя считали появление Чак Эк на небе плохим знаком, свидетельствующим о необходимости начала войны, однако таким знаком могли быть и другие звезды или планеты.

Ранее Фокус писал об обнаруженных в джунглях поселениях майя.