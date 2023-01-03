Зоряні війни мая. Чому древні міста-держави воювали між собою

Більшість того, що ми знаємо про війну в суспільстві мая, відомо із зображень, висічених на кам'яних пам'ятниках і ліпних фасадах, оскільки іспанці спалили низку кодексів мая і приблизно 5000 культових зображень. Відомо, що збереглися лише три доколумбові книги ієрогліфів мая (також відомі як кодекс) і, можливо, фрагменти четвертої

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Вчені визначили чотири основні приклади ієрогліфів мая, які стосуються війни: "чука" (можливо, означає "захоплення"), "чак" (обезголовлення), "хубі" ("знищення") і "зоряна війна", повідомляють Heritage Daily.

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Війни велися переважно за політичний контроль або за отримання нових ресурсів і територій між містами-державами. Метою також могло бути отримання жертовних дарів для легітимізації правителя держави або для залякування суперників, щоб змусити їх підкоритися і платити данину.

У деяких випадках конфлікти переростали у "зоряну війну", що призводило до падіння династії або повного панування однієї держави над іншою. Напис з пам'ятника, знайденого в Тортугеро (датований 669 р. н. е.), який описує наслідки "зоряної війни", говорить: "Кров лилася рікою; черепи були складені в купу".

Термін походить від гліфа мая, який зображує елемент "EK'" (зірка) або "снаряд над зіркою", що з'являється на рівнинних пам'ятках мая класичного періоду (300-900 рр. н. е.).

"Зоряні війни" також, схоже, мали сезонний характер і велися у сухому сезоні з листопада по січень. Зафіксовано мало випадків, що сталися під час сезону посадки і жодного під час збору врожаю в період із середини вересня до кінця жовтня.

[ + – ] Термін походить від гліфа мая, який зображує елемент "EK'" (зірка) або "снаряд над зіркою", що з'являється на рівнинних пам'ятках мая класичного періоду (300-900 рр. н. е.)

Перший приклад "зоряної війни" стався у 562 році нашої ери під час конфлікту між народами Караколь і Тікаль. Караколь був підлеглою державою могутнішого міста Тікаль, але після серії битв між Лордом Води (Яджау Те' К'ініч II) з Караколя і Лордом Подвійним Птахом (Вак Чан К'авіл) з Тікаля, Подвійний Птах зазнав поразки, і Тікаль увійшов у період, відомий як Тікальська середньокласична перерва.

Подальші випадки "зоряної війни" були задокументовані до 781 року нашої ери включно:

- Калакмуль/Караколь (переможець) і Наранхо у 631 році;

- Караколь (переможець) і Наранхо у 636 році;

- Тортугеро (переможець) та неназвана держава у 644 році;

- Дос-Пілас (переможець) і Тікаль у 670 році;

- Паленке (переможець) і неназвана держава у 672 році;

- Тікаль (переможець) і Дос-Пілас у 672 році;

- Ла-Корона (переможець) і Тікаль у 677 році;

- Наранхо (переможець) і Караколь у 680 році;

- Дос-Пілас (переможець) і Тікаль у 705 році;

- Тоніна (переможець) і Паленке у 711 році;

- Дос-Пілас (переможець) і Сейбал у 735 році;

- П'єдрас-Неграс (переможець) та неназвана держава у 781 році.

Вчені застосували статистичне моделювання, щоб припустити, що багато з цих конфліктів співпадають з появою планети Венера (під назвою "Чак Ек'").

Дрезденський кодекс, одна з небагатьох збережених книг мая, містить астрономічні таблиці для розрахунку положення Чак Ек', хоча будь-який зв'язок із "зоряними війнами" був сильно заперечений в останніх дослідженнях. Також вважається, що правителі мая вважали появу Чак Ек' на небі поганим знаком, який свідчив про необхідність початку війни, проте таким знаком могли бути і інші зірки чи планети.

Раніше Фокус писав про виявлені у джунглях поселення мая.