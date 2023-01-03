Точка поставлена. Ученые наконец-то выяснили, виляет ли хвост собакой

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, какую роль хвост играет в выполнении акробатических маневров.

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Потребовались десятки лет изучения друзей наших меньших, чтобы наконец-то расставить все точки на "і" — ученые выяснили, виляет ли хвост собакой во время выполнения акробатических маневров и для чего вообще он нужен животным, пишет The Guardian.

Международная компания решила досконально изучить назначение собачьего хвоста после того, как ряд исследований показал, что множество животных, от ящериц до белок, используют хвосты для выполнения ряда впечатляющих маневров — например, чтобы выровняться в полете.

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Известно, что коты активно используют свои хвосты во время выполнения охотничьих движений в дикой природе — в том числе речь идет о выполнении крутых поворотов, чтобы не отставать от добычи. Однако ученые также выяснили, что коты не используют хвосты, чтобы, например, перевернуться или приземлиться на лапы.

Однако у ученых оставались вопросы относительно собак и использования им хвоста. Поэтому они решили сосредоточиться на изучении того, для чего собаки используют хвосты — будь то "виляющее средство связи" или способ отогнать от себя мух.

Для нового исследования доктор Ардиан Юсуфи, специализирующийся на изучении передвижения животных в Институте интеллектуальных систем имени Макса Планка в Штутгарте, с коллегами соорудили математическую модель, которая позволила исследователям проверить, что происходит, когда собаки поворачиваю туловище, двигают ногами или хвостами во время прыжков в воздухе.

Проведя ряд экспериментов ученые пришли к выводу, что на самом деле хвосты не виляют собаками — то есть хвосты никоим образом не влияют на траекторию движения животных, во время их прыжков.

Ученые полагают, что хвосты играют у собак меньшую роль в передвижении, чем у других животных — моделирование показывает, что перемещение хвоста в середине прыжка изменило траекторию полета животного всего на долю градуса, что является несущественным.

В то же время, ученые обнаружили, что собаки используют свои хвосты для других целей — например, общение и борьба с надоедливыми насекомыми. Исследователи обнаружили, что с помощью хвоста собаки способны передать целую палитру чувств — от доминирования, до дружелюбия, страха или умиротворения. Например, высоко поднятый хвост свидетельствует об уверенности и готовности к игре, жесткий хвост — свидетельствует о беспокойстве и напряженности, а поджатый хвост — говорит о страхе. С помощью виляния хвостом из стороны в сторону собаки, как правило, выражают дружелюбие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что влияет на поведение собак.