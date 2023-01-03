Крапку поставлено. Учені нарешті з'ясували, чи махає хвіст собакою

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, яку роль хвіст відіграє у виконанні акробатичних маневрів.

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Потрібні були десятки років вивчення друзів наших менших, щоб нарешті розставити всі крапки на "і" — вчені з'ясували, чи махає хвіст собакою під час виконання акробатичних маневрів і для чого взагалі він потрібен тваринам, пише The Guardian.

Міжнародна компанія вирішила досконально вивчити призначення собачого хвоста після того, як низка досліджень показала, що безліч тварин, від ящірок до білок, використовують хвости для виконання низки разючих маневрів, наприклад, щоб вирівнятися в польоті.

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Відомо, що коти активно використовують свої хвости під час виконання мисливських рухів у дикій природі, зокрема йдеться про виконання крутих поворотів, щоб не відставати від здобичі. Проте вчені також з'ясували, що коти не використовують хвости, щоб, наприклад, перевернутись чи приземлитися на лапи.

Однак у вчених залишалися питання щодо собак і використання ними хвоста. Тому вони вирішили зосередитися на вивченні того, для чого собаки використовують хвости — чи це "махальний засіб зв'язку", чи спосіб відігнати від себе мух.

Для нового дослідження доктор Ардіан Юсуфі, який спеціалізується на вивченні пересування тварин в Інституті інтелектуальних систем імені Макса Планка в Штутгарті, з колегами спорудили математичну модель, яка дозволила дослідникам перевірити, що відбувається, коли собаки повертають тулуб, рухають ногами або хвостами під час стрибка.

Провівши низку експериментів, вчені дійшли висновку, що насправді хвости не махають собаками — тобто хвости ніяк не впливають на траєкторію руху тварин під час їх стрибків.

Учені вважають, що хвости відіграють у собак меншу роль у пересуванні, ніж в інших тварин — моделювання показує, що переміщення хвоста в середині стрибка змінило траєкторію польоту тварини всього на градус, що є несуттєвим.

Водночас учені з'ясували, що собаки використовують свої хвости для інших цілей — наприклад, спілкування чи боротьба з надокучливими комахами. Дослідники з'ясували, що за допомогою хвоста собаки здатні передати цілу палітру почуттів — від домінування до дружелюбності, страху чи умиротворення. Наприклад, високо піднятий хвіст свідчить про впевненість і готовність до гри, жорсткий хвіст свідчить про занепокоєння і напруженість, а підібганий хвіст говорить про страх. За допомогою махання хвостом із боку в бік собаки, як правило, висловлюють дружелюбність.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що впливає на поведінку собак.