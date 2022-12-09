Точно не порода. Ученые выяснили, что влияет на поведение собак

Новое исследование предполагает, что на то, как ведет себя собака, не обязательно влияет ее порода, дело совсем в другом.

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Ученые их Национального института здравоохранения США представили свое новое исследование геномов 4 тысяч чистокровных, смешанных и диких собак. Ученые считают, что порода собак не обязательно играет важную роль в ее поведении, больше значение здесь имеют как раз гены собаки, пишет Live Science.

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Ученые сравнили ДНК разных собак и обнаружили, что особые генетические вариации проявляются в скоплениях разных видов собак. Эти скопления были у тех собак, которые имели одну общую особенность: роль, которую их предки сыграли в истории человечества.

По словам, авторов исследования, люди использовали собак на протяжении тысячелетий для выполнения разнообразных задач. Чтобы собаки могли выполнять эти задачи очень хорошо, люди выборочно проводили селекцию этих животных в соответствии с различными идеалами поведения.

Такая селекция собак началась еще примерно 2000 лет назад, но классификация собак по породам появилась намного позже. По словам ученых, названия современных пород начали появляться только 160 лет назад, что является настоящим мгновением по сравнению с историей собак, которая насчитывает более 10 тысяч лет.

Вместо группировки собак по породам, анализ ДНК выявил 10 генетических родословных, от которых произошли современные собаки: гончие, спаниели, ретриверы, терьеры, пастушьи собаки, ездовые собаки, африканские ближневосточные, азиатские шпицы, собаки динго и борзые. В этих 10 группах собак ученые обнаружили определенные гены и общее поведение.

[ + – ] Ученые их Национального института здравоохранения США представили свое новое исследование геномов 4 тысяч чистокровных, смешанных и диких собак. Ученые считают, что порода собак не обязательно играет важную роль в ее поведении, больше значение здесь имеют как раз гены собаки Фото: Instagram harlowandsage

По словам Эмили Датроу, автора нового исследования, например, у терьеров было больше агрессии, направленной на собаку, и это не удивительно, ведь их часто использовали для охоты и собачьих боев. В то же время маленькие домашние собаки демонстрировали высокий уровень страха перед собаками, людьми и различными ситуациями. Гончие демонстрировали поведение, связанное с тревогой, которое, как предположили авторы, могло быть вызвано потребностью охотничьих собак в острой чувствительности к движениям их целей.

В то же время пастушьи собаки, были одними из самых легко обучаемых, и у них был снижен уровень агрессии. Помимо сильного пастушьего инстинкта, первоначальным собакам-пастухам требовался точный контроль над своими движениями, поскольку едва различимые изменения местоположения могли вести стадо в другом направлении.

Но было ли это поведение, проявляющееся в поколениях пастушьих собак, основано на собачьей ДНК, представляло особый интерес для ученых.

Эмили Датроу и ее коллеги обнаружили в ДНК пастушьих собак особые гены, связанные с активностью мозга. Среди них были гены, связанные с контролем движений и зрением, а также гены, связанные с материнским инстинктом.

Ученые также обнаружили гены, которые имеют отношение к сердцу, пищеварительной системе и другим органам собак, а также множество фрагментов ДНК, которые являются неактивными.

"Хотя некоторые из этих генов встречаются чаще в одних родословных, чем в других, исследование не доказывает прямой связи между определенными фрагментами ДНК и определенным поведением", — говорит Кэтлин Моррилл из Университета штата Массачусетс.

Ранее Моррилл уже представила свое исследование о генетике собак. Тогда ученые также обнаружили общие черты поведения у больших групп пород собак. Это исследование разрушило многие стереотипы о характере собак. По словам Моррилл, поведение собак возникает в результате сложного взаимодействия генов и окружающей среды, которое мы до сих пор полностью не понимаем.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что самая древняя в Европе домашняя собака жила в Стране Басков.

Также Фокус писал о том, что произойдет, если кормить собаку только "человеческой едой".