Источник молодости и долголетия. Ученые нашли связь между обезвоживанием и старением

Предполагается, что недостаток выпитой воды может обернуться проблемами со здоровьем и риском смерти в более молодом возрасте.

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Известно, что в среднем человеческий организм на 65% состоит из воды — неудивительно, что ученые десятилетиями пытаются понять, как на организм влияет недостаток или переизбыток воды, а также пытаются найти золотую середину — количество чистой воды, которую нам следует выпивать в сутки, пишет New Atlas.

В исследовании 2019 года ученые из Национального института здоровья (NIH) изучали влияние длительного ограничения воды на здоровье мышей. Тогда исследователи обнаружили, что хроническое лишение мышей достаточного количества жидкости приводит к сокращению продолжительности их жизни на полгода, что эквивалентно 15 годам человеческой жизни.

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Ученые вдохновились исследованием коллег из NIH и решили изучить, как недостаточная гидратация влияет на людей — в частности наше здоровье и старение. Для этого команда использовала данные продолжающегося долгосрочного исследования, которое стартовало еще в конце 1980-х годов. В ходе исследования ученые наблюдали за более 15 000 реципиентов, средний возраст которых был более 25 лет.

В качестве маркера гидратации исследователи использовали уровни натрия в сыворотке крови. Отметим, что у здоровых людей этот фактор уже давно признан эффективным способом измерения гидратации человеческого организма. Нормальным уровнем натрия в организм человека считается — от 135 до 146 ммоль/л.

Уровни натрия измерялись в несколько периодов времени в течение 25 лет, ученые также отслеживали 15 других маркеров человеческого здоровья (давление, уровень сахара в крови и т.д.). Проанализировав результаты исследования, они пришли к выводу, что:

уровень натрия в крови выше 142 ммоль/л связан с быстрым биологическим старением;

уровень натрия в крови выше 142 ммоль/л на 15% повышает шансы, что биологический возраст будет больше хронологического;

уровень натрия в крови выше 144 ммоль/л на 50% повышает шанс того, что биологический возраст будет больше хронологического.

Кроме того, ученые обнаружили взаимосвязь между недостаточной гидратацией организма и хроническими заболеваниями. Например, уровень натрия в сыворотке выше 142 ммоль/л связан с 64% увеличением риска хронических заболеваний, в том числе сердечную недостаточность, диабет и деменцию. При этом ученые обнаружили, что у реципиентов с самым высоким уровнем натрия в крови (144,5-146 ммоль/л) вероятность преждевременной смерти на 21% выше, чем у лиц с самым низким показателем натрия.

Однако ученые с осторожностью относятся к данным результатам — во-первых, корреляция не обязательно подразумевает причинно-следственную связь, во-вторых, данные результаты не могут прямо указывать на то, что хроническое снижение гидратации вызывает сокращение продолжительности жизни.

Исследователи допускаю, что низкий уровень ежедневного увлажнения фактически лишь является приличным показателем здорового образа жизни, а те кто лучше увлажняются, также больше заботятся о своем здоровье, лучше питаются и тренируются.

Впрочем, исследователи также отмечают, что существуют некоторые лабораторные данные, к5оторые свидетельствуют, что низкий уровень гидратации человека может вызвать признаки старения в клетках животных и человека. Данные результаты исследований свидетельствуют о том, что высокий уровень натрия в крови приводит к провоспалительной активности и повреждению ДНК, которые ответственны за ускорение старения. В результате ученые пришли к выводу, что результаты нового исследования выглядят весьма правдоподобно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали идеальное количество воды, необходимое человеку в день.