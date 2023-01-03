Джерело молодості та довголіття. Учені знайшли зв'язок між зневодненням і старінням

Передбачається, що нестача випитої води може призвести до проблем зі здоров'ям і ризиком смерті в молодшому віці.

Related video

Відомо, що здебільшого людський організм на 65% складається з води — не дивно, що вчені десятиліттями намагаються зрозуміти, як на організм впливає нестача або надлишок води, а також намагаються знайти золоту середину — кількість чистої води, яку нам варто випивати за добу, пише New Atlas.

У дослідженні 2019 року вчені Національного інституту здоров'я (NIH) вивчали вплив тривалого обмеження води на здоров'я мишей. Тоді дослідники з'ясували, що хронічне позбавлення мишей достатньої кількості рідини призводить до скорочення тривалості їхнього життя на півроку, що еквівалентно 15 років людського життя.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Учені надихнулися дослідженням колег із NIH та вирішили вивчити, як недостатня гідратація впливає на людей — зокрема наше здоров'я і старіння. Для цього команда використала дані довгострокового дослідження, що триває ще наприкінці 1980-х років. У процесі дослідження учені спостерігали понад 15 000 реципієнтів, середній вік яких був понад 25 років.

Як маркер гідратації дослідники використовували рівні натрію у сироватці крові. Зазначимо, що у здорових людей цей фактор уже давно визнаний ефективним способом виміру гідратації людського організму. Нормальним рівнем натрію в організм людини вважається від 135 до 146 ммоль/л.

Рівні натрію вимірювалися протягом декількох періодів часу протягом 25 років, учені також відстежували 15 інших маркерів людського здоров'я (тиск, рівень цукру в крові тощо). Проаналізувавши результати дослідження, вони дійшли висновку, що:

рівень натрію у крові вище 142 ммоль/л пов'язаний із швидким біологічним старінням;

рівень натрію у крові вище 142 ммоль/л на 15% підвищує шанси, що біологічний вік буде більшим за хронологічний;

рівень натрію в крові вище 144 ммоль/л на 50% підвищує шанс того, що біологічний вік буде більшим за хронологічний.

Крім того, вчені виявили взаємозв'язок між недостатньою гідратацією організму та хронічними захворюваннями. Наприклад, рівень натрію у сироватці вище 142 ммоль/л пов'язаний із 64% збільшенням ризику хронічних захворювань, зокрема серцевої недостатності, діабету і деменції. Водночас учені з'ясували, що реципієнти з найвищим рівнем натрію у крові (144,5-146 ммоль/л) мають ймовірність передчасної смерті на 21% вище, ніж в осіб із найнижчим показником натрію.

Проте вчені з обережністю ставляться до цих результатів — по-перше, кореляція не обов'язково передбачає причинно-наслідковий зв'язок, по-друге, дані результати не можуть прямо вказувати на те, що хронічне зниження гідратації спричиняє скорочення тривалості життя.

Дослідники припускаю, що низький рівень щоденного зволоження фактично лише є пристойним показником здорового способу життя, а ті, хто краще зволожуються, також більше дбають про своє здоров'я, краще харчуються та тренуються.

Утім, дослідники також зазначають, що існують деякі лабораторні дані, які свідчать, що низький рівень гідратації людини може викликати ознаки старіння в клітинах тварин і людини. Дані результати досліджень свідчать про те, що високий рівень натрію у крові призводить до прозапальної активності та пошкодження ДНК, які є відповідальними за прискорення старіння. Зрештою вчені дійшли висновку, що результати нового дослідження виглядають дуже правдоподібними.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ідеальну кількість води, необхідну людині на день.