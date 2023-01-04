Детвора на троне. Ученые рассказали захватывающие истории семи известных детей-монархов

Когда мы думаем о короле или королеве, то чаще всего представляем себе кого-то чуть-чуть… не юного. Но правда заключается в том, что не всем монархам приходится ждать так долго, как королю Карлу, который в 73 года стал старейшим человеком, взошедшим на британский престол. Многих монархов короновали еще до того, как они научились ходить или говорить.

Related video

В истории было немало прецендентов, когда престол занимали совсем юные короли и королевы. Более того, одного из них короновали еще до его рождения. О самых молодых монархах и их правлении пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Царь Шапур II: самый молодой монарх, коронованный до рождения

[ + – ] Коронация младенца Шапура II, иллюстрация около 1525 года Фото: Public Domain

Награду молодого в истории монарха, вероятно, должен получить царь Шапур II, император Государства Сасанидов с 309 по 379 год нашей эры. Он был десятым сасанидским царем, восшедшим на трон, а также правивший дольше всего в истории Ирана — невероятных 70 лет.

Самое удивительное то, что он правил всю свою жизнь, от рождения и до самой смерти. Его отец, Ормизд II, скончался в 309 году. Тогда престол занял его старший сын, однако вельможам он не нравился, что в конце концов привело к смерти от их рук. Еще одного сына ослепили, когда тот пытался занять престол. А третьего заключили в тюрьму, однако ему впоследствии удалось бежать в Римскую империю.

Поскольку царская кровь все редела, было решено, что престол "зарезервируют" до рождения младшего сына Ормизда II. Некоторые легенды рассказывают, что Шапура короновали еще в утробе его матери, что и делало его единственным царем. Однако многие историки не считают это правдой, ведь персы не короновали бы ребенка, не зная его пола.

Как бы там ни было, наследие Шапура все равно поражает — он не только прославился тем, что был самым молодым в истории царем, но его вспоминают как зачинателя золотой эры Сасанидов и одного из самых успешных из всех сасанидских царей.

Последнему королю Испании Альфонсу XIII пришлось ждать 16 лет

[ + – ] Король Альфонс XIII с матерью, королевой-регентшей Марией Кристиной. Картина масляными красками, 1898 год Фото: Public Domain

У короля Испании Альфонс XIII довольно схожая история с царем Шапуром II, ведь его отец также умер незадолго до его рождения и трон для него "зарезервирован" до рождения мальчика.

Альфонс XIII родился в королевском дворце Мадрида 17 мая 1886, через шесть месяцев после смерти отца. В тот же миг, когда Альфонс покинул утробу матери, он стал королем. Считается, что как только он родился его младенцем на серебряном подносе (и в праздничном костюме) отнесли на встречу с тогдашним премьер-министром Испании, Пракседесом Матео Сагастой.

Затем Альфонсо пришлось ждать до 16 лет, прежде чем он смог по-настоящему взять власть в свои руки. К сожалению, его правление не было таким прославленным, как правление Шапура. Его обвиняли в поражении Испании во время марокканской войны 1921 из-за его вмешательства. С течением времени оставалось все меньше сторонников его правления, и когда социалистическая и республиканская партии победили в испанском парламенте в 1931 году, они быстро выступили против него.

Парламент требовал от Альфонса отречься от престола и отменить монархию. Он отказался уйти в отставку и просто убежал из страны, чтобы больше никогда не возвращаться. Монархию ликвидировали в его отсутствие.

Иоанн I Посмертный

[ + – ] Надгробный бюст Иоанна I Посмертного, одного из самых молодых монархов Фото: Phidelorme / CC BY SA 4.0

Иоанн I родился 15 ноября 1316 года. Он также родился королем после того, как его отец Людовик X умер за несколько месяцев до этого. Иоанн — единственный французский король, имевший этот титул от рождения, и единственный, кто носил его всю свою жизнь.

Кроме того, он также меньше всего правил за всю историю Франции, ведь прожил всего 5 дней.

Причину его смерти до сих пор не установили (в средневековой Европе был трагически высокий уровень младенческой смертности), но ходят слухи, что младенца отравили. Многие были очень заинтересованы в его смерти, и не в конце его дядя, Филипп V, который и занял трон спустя.

Считается, что Людовик X также умер при странных обстоятельствах.

Мария Стюарт, королева Шотландии: коронована в возрасте 6 дней

[ + – ] Мария, королева Шотландии, стала одним из самых молодых детей-монархов, и, возможно, самой молодой королевой, коронованной в возрасте 6 дней. Картина Бенджамина Хейдона Фото: Public Domain

Не только королей были коронованы в раннем возрасте. Мария, королева Шотландии, как полагают, была самой молодой королевой в истории.

Мария родилась 8 декабря 1542 года в Шотландии в семье короля Якова V и его супруги-француженки Марии Гиз. Всего через шесть дней после ее рождения Иаков умер, и Марию провозгласили королевой Шотландии. Причины смерти отца неизвестны.

Очевидно, что Шотландия не могла разрешить ребенку управлять страной, поэтому пока Мария не достигла совершеннолетия, было несколько регентов. Большую часть этого времени вместо нее правила ее мать, Мария Гиз, а самую девочку отправили во Францию для получения должного образования.

В 1561 году Мария вышла замуж за своего сводного брата Генри Стюарта, лорда Дарнли. Это оказалось ошибкой. Дарнли быстро надоело быть королем-консортом и он потребовал, чтобы его сделали соправителем, равным Марии. Но никто этого не желал.

В 1567 году Дарнли убили, а Марию похитил лорд Ботвелл. Никто не знает, что произошло между ними, но через несколько недель, 15 мая, Мария вышла замуж за подозреваемого в убийстве своего мужа.

Этот брак впоследствии привел к шотландскому восстанию, которое в конце концов заставило Марию бежать из страны в объятия своей английской кузины, королевы Елизаветы. Но та не приютила ее, однако заключила в тюрьму Марию на следующие 18 лет.

В конце концов Мария была связана с заговором с целью устранения Елизаветы, и поэтому ее казнили в 1587 году в возрасте 44 лет. Для бедной Марии все пошло под откос после 6 дня от рождения.

Король Собуза II: дольше всего на троне

[ + – ] Собуза II, король Эсватини, был не только одним из самых молодых монархов, но и дольше всего правил страной. Фото 1945 года Фото: Public Domain

Собуза правил дольше всех монархов в истории, начиная с тех пор, когда ему исполнился один год, и до своей смерти в возрасте 83 лет.

Собуза родился в 1899 году в Зомбодзе. Когда его отец, Нгван V, умер, его короновали в тот же год.

Пока он наслаждался учебой, его бабушка, Лаботсибен Мдлули, исполняла обязанности регента. В 1921 году в возрасте 22 лет Собуза взял власть в свои руки, став верховным вождем свази в возрасте 22 лет. Собуза проявил себя как способный повелитель и реальный патриот.

Именно при его правлении Свазиленд окончательно обрел независимость от Великобритании в 1968 году. После этого британское правительство признало его королем Свазиленда (Эсватини). После этого начался период радикальных перемен. В 1973 году Собуза упразднил конституцию своей страны, распустил парламент и стал абсолютным правителем.

Он использовал свои новые полномочия для того, чтобы вернуть управление страной в племенной способ. Создали избирательную коллегию из восьмидесяти членов, которых избирали сорок местных районов (тинхундла). В этой новой форме правления экономика Свазиленда пережила огромный бум. Свазиленд богат природными ресурсами, и во время своего правления Собуза отвоевал минеральные богатства своей страны у иностранных владельцев.

Папа Бенедикт IX: самый молодой Папа Римский

[ + – ] Папа Бенедикт IX был одним из самых молодых монархов, а также одним из самых молодых Пап Римских. Иллюстрация из книги "Жизнь и времена пап", 1842 год Фото: Public Domain

Многие воспринимают Папу только как главу католической церкви, но формально он также абсолютный монарх. Ватикан – это страна, а Папа Римский является ее верховным судьей, законодателем и исполнителем.

Мы привыкли думать о Папе как о старике с высокой островерхой шляпой, но это не всегда было так. Папа Бенедикт IX стал Папой Римским в 1032 году в возрасте 12 лет, что делает его самым молодым Папой Римским в истории и очень молодым для монарха вообще.

Тогда Папа был не просто религиозным лидером, он был монархом земли, называвшейся Папским государством.

Бенедикт был сыном графа Альберика III Тускулума и находился в тесной связи с несколькими предыдущими Папами. В частности, он был племянником Бенедикта VIII и Иоанна XIX, а также внуком Иоанна XII. Бенедикт стал Папой Римским, когда его отец подкупил римлян.

Однако решение не совсем удачное. Хотя осталось мало убедительных доказательств, Бенедикта обвиняли в разного рода жутком поведении. В частности, его обвиняли в непроизносимых актах насилия, изнасилованиях и убийствах. Его даже называли "демоном из ада" и "позором кафедры Павла".

Это привело к неудачному покушению на его жизнь, что заставило мужчину бежать из города. Его заменил Сильвестр ІІІ в 1044 году. Это длилось недолго, и Бенедикт вернулся в 1045 году с войском. Вскоре он снова занял свое место и восстановил свое папство. Затем он, по сути, продал свою власть позже того же года своему крестному отцу, Григорию VI.

Однако, как ни странно, он изменил свое мнение, собрав еще одну армию и вернув себе папство, которое он только продал в 1047 году. Это делает Бенедикта не только единственным папой, который имел больше одного папства, но и единственным папой, у которого было три! Его окончательная судьба неизвестна по сей день.

Тутанхамон: царь-мальчик Древнего Египта

[ + – ] Разрисованная деревянная фигура царя Тутанхамона, найденная в его царской гробнице Фото: Public Domain

Считается, что 11-й фараон 18-й династии старого Египта, Тутанхамон пришел к власти в возрасте 9 лет в 14 веке до н. е. и правил в течение 10 лет.

Хотя десять лет могут показаться недолгими, его правление было признано важным периодом положительных изменений в Древнем Египте. Среди этих изменений, пожалуй, важнейшей была отмена реформ, введенных его отцом, "царем-еретиком" Ахенатеном.

Ахенатен внес радикальные изменения в египетское общество, совершив своего бога Атона главным богом Египта и поставив себя в центр поклонения. Тутанхамон быстро вернул старым богам былую славу и восстановил Фивы как столицу Египта.

Царь Здесь загадочно скончался в возрасте около 19 лет. Никто точно не знает, что именно послужило причиной смерти, но считается, что это произошло после того, как он пошел на битву или в результате падения колесницы.

Сегодня царя Тута помнят не только, что он сделал во время своего правления. Спустя 3200 лет после его смерти британский археолог Говард Картер обнаружил место последнего упокоения царя Тута в Долине царей.

Это оказалось одним из наиболее сохранившихся египетских захоронений, когда-либо обнаруженных, и исторической золотой жилой. Открытие гробницы царя Тута сформировало наше представление о Древнем Египте и его обычаях.

Ранее Фокус писал, почему король Англии Ричард II взял себе в жены 6-летнюю девочку.