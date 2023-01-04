Дітлахи на троні. Вчені розповіли захопливі історії про сім відомих дітей-монархів

Коли ми думаємо про короля чи королеву, то найчастіше уявляємо собі когось трохи… не юного. Але правда полягає в тому, що не всім монархам доводиться чекати так довго, як королю Карлу, який у 73 роки став найстарішою людиною, що зійшла на британський престол. Багатьох монархів коронували ще до того, як вони навчилися ходити або говорити.

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В історії було чимало прецендентів, коли на престол сходили ще зовсім юні королі та королеви. Ба більше, одного з них коронували ще до його народження. Про наймолодших монархів та їхнє правління пише Ancient Origins.

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Цар Шапур ІІ: наймолодший монарх, коронований до народження

[ + – ] Коронація немовляти Шапура ІІ, ілюстрація близько 1525 р. Фото: Public Domain

Нагороду наймолодшого в історії монарха, ймовірно, повинен отримати цар Шапур II, імператор Держави Сасанідів з 309 по 379 рік нашої ери. Він був десятим сасанідським царем, який зійшов на трон, а також правив найдовше в історії Ірану — неймовірних 70 років.

Найдивовижнішим є те, що він правив все своє життя, від народження й аж до самої смерті. Його батько, Ормізд II, помер у 309 році. Тоді престол зайняв його старший син, однак вельможам він не подобався, що зрештою і призвело до смерті від їхніх рук. Ще одного сина осліпили, коли той намагався зайняти престол. А третього ув'язнили, проте йому згодом вдалося втекти до Римської імперії.

Оскільки царська кров все рідшала, було вирішено, що престол "зарезервують" до народження наймолодшого сина Ормізда II. Деякі легенди розповідають, що Шапура коронували ще в утробі його матері, що і робило його єдиним царем. Однак багато істориків не вважають це правдою, адже перси не коронували б дитину, не знаючи її статі.

Хай там як, а спадщина Шапура все одно вражає — він не лише прославився тим, що був наймолодшим в історії царем, однак його згадують як зачинателя золотої ери Сасанідів і одного з найуспішніших з усіх сасанідських царів.

Останньому королю Іспанії Альфонсу XIII довелося чекати 16 років

[ + – ] Король Альфонс XIII з матір'ю, королевою-регентшею Марією Крістіною. Картина олійними фарбами, 1898 рік Фото: Public Domain

У короля Іспанії Альфонс XIII досить схожа історія з царем Шапуром II, адже його батько також помер незадовго до його народження і трон для нього "зарезервували" до народження хлопчика.

Альфонс XIII народився в королівському палаці Мадрида 17 травня 1886 року, через шість місяців після смерті батька. В ту ж мить, коли Альфонс покинув утробу матері, він став королем. Вважається, що як тільки він народився його немовлям на срібній таці (і у святковому костюмі) віднесли на зустріч з тодішнім прем'єр-міністром Іспанії, Пракседесом Матео Сагастою.

Потім Альфонсо довелося чекати до 16 років, перш ніж він зміг по-справжньому взяти владу в свої руки. На жаль, його правління не було таким прославленим, як правління Шапура. Його звинувачували у поразці Іспанії під час марокканської війни 1921 року через його втручання. З часом залишалося все менше прихильників його правління, і коли соціалістична і республіканська партії перемогли в іспанському парламенті в 1931 році, вони швидко виступили проти нього.

Парламент вимагав від Альфонса зректися престолу і скасувати монархію. Натомість він відмовився піти у відставку і просто втік з країни, щоб більше ніколи не повертатися. Монархію ж ліквідували за його відсутності.

Іоанн I Посмертний

[ + – ] Надгробний бюст Іоанна І Посмертного, одного з наймолодших монархів Фото: Phidelorme / CC BY SA 4.0

Іоанн I народився 15 листопада 1316 року. Він також народився королем після того, як його батько, Людовик X, помер за кілька місяців до цього. Іоанн — єдиний французький король, який мав цей титул від народження, і єдиний, хто носив його все своє життя.

Окрім того, він також найменше правив за всю історію Франції, адже прожив лише 5 днів.

Причину його смерті досі не встановили (в середньовічній Європі був трагічно високий рівень дитячої смертності), але ходять чутки, що немовля отруїли. Багато хто був дуже зацікавлений у його смерті, і не насамкінець його дядько, Філіпп V Довгий, який і посів трон опісля.

Вважається, що Людовик X також помер за дивних обставин.

Марія Стюарт, королева Шотландії: коронована у віці 6 днів

[ + – ] Марія, королева Шотландії, стала однією з наймолодших дітей-монархів, і, можливо, наймолодшою королевою, коронованою у віці 6 днів. Картина Бенджаміна Хейдона Фото: Public Domain

Не тільки королів були коронували в ранньому віці. Марія, королева Шотландії, як вважають, була наймолодшою королевою в історії.

Марія народилася 8 грудня 1542 року в Шотландії в сім'ї короля Якова V і його дружини-француженки Марії Гіз. Всього через шість днів після її народження Яків помер, і Марію проголосили королевою Шотландії. Причини смерті її батька невідомі.

Очевидно, що Шотландія не могла дозволити дитині керувати країною, тому поки Марія не досягла повноліття, було кілька регентів. Більшу частину цього часу замість неї правила її мати, Марія Гіз, а саму дівчинку відправили у Францію для отримання належної освіти.

У 1561 році Марія вийшла заміж за свого зведеного брата Генрі Стюарта, лорда Дарнлі. Це виявилося помилкою. Дарнлі швидко набридло бути королем-консортом і він зажадав, щоб його зробили співправителем, рівним Марії. Але ніхто цього не хотів.

У 1567 році Дарнлі вбили, а Марію викрав лорд Ботвелл. Ніхто не знає, що сталося між ними, але через кілька тижнів, 15 травня, Марія вийшла заміж за підозрюваного у вбивстві свого чоловіка.

Цей шлюб згодом призвів до шотландського повстання, яке зрештою змусило Марію втекти з країни в обійми своєї англійської кузини, королеви Єлизавети І. Але та не прихистила її, однак ув'язнила Марію на наступні 18 років.

Зрештою, Марія була пов'язана зі змовою з метою усунення Єлизавети, і тож її стратили в 1587 році у віці 44 років. Для бідної Марії все пішло під укіс після 6-го дня від народження.

Король Собуза II: найдовше на троні

[ + – ] Собуза II, король Есватіні, був не лише одним з наймолодших монархів, але й найдовше правив країною. Фото 1945 року Фото: Public Domain

Собуза правив найдовше з усіх монархів в історії, починаючи відтоді, коли йому виповнився один рік, і до своєї смерті у віці 83 років.

Собуза народився в 1899 році в Зомбодзе. Коли його батько, Нгване V, помер, його коронували в той же рік.

Поки він насолоджувався навчанням, його бабуся, Лаботсібені Мдлулі, виконувала обов'язки регента. У 1921 році у віці 22 років Собуза взяв владу в свої руки, ставши верховним вождем свазі у віці 22 років. Собуза проявив себе як здібний король і справжній патріот.

Саме за його правління Свазіленд остаточно здобув незалежність від Великої Британії у 1968 році. Після цього британський уряд визнав його королем Свазіленду (Есватіні). Після цього розпочався період радикальних змін. У 1973 році Собуза скасував конституцію своєї країни, розпустив парламент і став абсолютним правителем.

Він використав свої нові повноваження для того, щоб повернути управління країною до племінного способу. Створили виборчу колегію з вісімдесяти членів, яких обирали сорок місцевих районів (тінхундла). За цієї нової форми правління економіка Свазіленду пережила величезний бум. Свазіленд багатий на природні ресурси, і під час свого правління Собуза відвоював мінеральні багатства своєї країни в іноземних власників.

Папа Бенедикт ІХ: наймолодший Папа Римський

[ + – ] Папа Бенедикт ІХ був одним з наймолодших монархів, а також одним з наймолодших Пап Римських. Ілюстрація з книги "Життя і часи пап", 1842 рік Фото: Public Domain

Багато хто сприймає Папу лише як главу католицької церкви, але формально він також є абсолютним монархом. Ватикан — це країна, а Папа Римський є її верховним суддею, законодавцем і виконавцем.

Ми звикли думати про Папу як про старого чоловіка з високим гостроверхим капелюхом, але це не завжди було так. Папа Бенедикт IX став Папою Римським у 1032 році у віці 12 років, що робить його наймолодшим Папою Римським в історії і надзвичайно молодим для монарха взагалі.

Тоді Папа був не просто релігійним лідером, він був монархом землі, яка називалася Папською державою.

Бенедикт був сином графа Альберіка ІІІ Тускулума і перебував у тісному родинному зв'язку з кількома попередніми Папами. Зокрема, він був племінником Бенедикта VIII та Іоанна XIX, а також онуком Іоанна XII. Бенедикт став Папою Римським, коли його батько підкупив римлян.

Однак рішення не зовсім вдале. Хоча залишилося мало переконливих доказів, Бенедикта звинувачували у різного роду моторошній поведінці. Зокрема, його звинувачували в невимовних актах насильства, зґвалтуваннях і вбивствах. Його навіть називали "демоном з пекла" і "ганьбою кафедри Павла".

Це призвело до невдалого замаху на його життя, що змусило чоловіка втекти з міста. Його замінив Сильвестр ІІІ у 1044 році. Це тривало недовго, і Бенедикт повернувся в 1045 році з військом. Незабаром він знову зайняв своє місце і відновив своє папство. Потім він, по суті, продав свою владу пізніше того ж року своєму хрещеному батькові, Григорію VI.

Проте, як не дивно, він змінив свою думку, зібравши ще одну армію і повернувши собі папство, яке він тільки продав у 1047 році. Це робить Бенедикта не тільки єдиним папою, який мав більше від одного папства, але і єдиним папою, який мав три! Його остаточна доля невідома донині.

Тутанхамон: цар-хлопчик Стародавнього Єгипту

[ + – ] Розмальована дерев'яна фігура царя Тутанхамона, знайдена в його царській гробниці Фото: Public Domain

Вважається, що 11-й фараон 18-ї династії Стародавнього Єгипту, Тутанхамон прийшов до влади у віці 9 років у 14 столітті до н. е. і правив протягом 10 років.

Хоча десять років можуть здатися недовгими, його правління визнали важливим періодом позитивних змін у Стародавньому Єгипті. Серед цих змін, мабуть, найважливішою було скасування реформ, запроваджених його батьком, "царем-єретиком" Ахенатеном.

Ахенатен вніс радикальні зміни в єгипетське суспільство, зробивши свого бога Атона головним богом Єгипту і поставивши себе в центр поклоніння. Тутанхамон швидко повернув старим богам колишню славу і відновив Фіви як столицю Єгипту.

Цар Тут загадково помер у віці близько 19 років. Ніхто точно не знає, що саме стало причиною смерті, але вважається, що це сталося після того, як він пішов на битву або внаслідок падіння колісниці.

Сьогодні царя Тута пам'ятають не лише за те, що він зробив під час свого правління. Через 3200 років після його смерті британський археолог Говард Картер виявив місце останнього спочинку царя Тута в Долині царів.

Це виявилося одним з найкраще збережених єгипетських поховань, коли-небудь виявлених, та історичною золотою жилою. Відкриття гробниці царя Тута сформувало наше уявлення про Стародавній Єгипет та його звичаї.

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