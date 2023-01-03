Симптомы схожи. Как понять, что домашний питомец подхватил простуду и чем ему помочь

Зоологи рассказали, как не допустить заражения кошки или собаки, а также чем ему помочь, если животное все же заболело.

Related video

С зимой, как правило, приходит и сезон респираторных заболеваний, который обрушивается не только на нас, но и на наших питомцев. Удивительно, но основные симптомы гриппа или простуды у котов и собак весьма схожи с человеческими, пишет Inverse.

На главные вопросы о респираторных заболеваниях у домашних питомцев ответила зоолог и Университета Ноттингем Трент Жаклин Бойд.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Домашние животные и респираторные заболевания

Точно также, как кашель, простуда и другие респираторные заболевания легче распространяются между людьми, когда мы находимся в помещении с другими, также инфекции распространяются и среди животных. Зоологи предупреждают, что, как правило, кошки и собаки подхватывают респираторные инфекции во время пребывания в питомниках, на занятиях или соревнованиях, где непосредственно контактируют с другими животными.

Инфекции быстро распространяются воздушно-капельным путем — например, через питье из одной миски или загрязненные поверхности. Зоологи также предупреждают, что мы можем непреднамеренно принести заразу в дом на своей одежде или руках, а потому нам следует придерживаться правил гигиены, когда мы контактируем с другими животными.

Может ли человек заразить питомца и наоборот

Существуют так называемые зоонозные заболевания — те, которые могут передаваться между видами, то есть от человека к животному и наоборот. Исследователи предупреждают, что это могут быть как легкие инфекции, так и более смертельные заболевания, например, бешенство. В таких случаях потребуются более экстремальные меры контроля, например, карантин.

Однако простуда и грипп вряд ли может передаться от вашего питомца вам и наоборот. Дело в том, что вирусы, вызывающие простуду, весьма специфичны для людей — несмотря на то, что существуют версии вирусов для собак и кошек, вызывающие похожие симптомы, они вряд ли смогут поделиться с вами своей простудой.

Исследователи отмечают, что грипп, несмотря на свою способность к мутации, также является весьма специфичным для определенного вида. Крайне редко вирус гриппа способен перепрыгнуть межвидовой барьер, однако это все же возможно.

[ + – ] Держите домашних животных в безопасности, оставаясь осведомленными об инфекциях Фото: Getty Images

Симптомы простуды у собак и кошек

Любопытно, что симптомы простуды у домашних питомцев весьма схожи с человеческими. Например, наиболее распространенными симптомами простуды у кошек и собак являются:

чихание;

насморк;

лихорадка;

усталость;

снижение или потеря аппетита.

Исследователи отмечают, что при появлении первых симптом лучше всего обратиться к ветеринару — именно он поможет поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение. Ученые также предупреждают, что не стоит пытаться лечить домашних питомцев человеческими лекарствами — даже безрецептурные препараты, не опасные для человека, могут оказаться токсичными для собак и кошек.

Однако ветеринары дают несколько простых советов, как помочь нашим питомцам:

создайте им теплые и комфортные условия (дополнительную одежду или пледы);

регулярной стирайте и меняйте подстилки и одежду;

создайте питомцу комфортное место для отдыха;

сократите физические нагрузки;

доступ к чистой питьевой воде.

В остальном же у большинства питомцев сезонные болезни протекают легко и проходят сами по себе. Как правило, питомцы выздоравливают сами по себе уже через несколько дней.

Профилактика гриппа у домашних питомцев

По словам ветеринаров, существует ряд вещей, которые мы можем сделать, чтобы защитить своих питомцев от простуды и гриппа.

Во-первых, следует своевременно делать им прививки.

Во-вторых, составьте сбалансированный и здоровый рацион для питомца и предоставьте постоянный доступ к чистой воде.

В-третьих, поддерживайте чистоту их спального места и мисок с едой и водой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какие опасности ждут домашних питомцев во время зимних праздников.