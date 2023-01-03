Симптоми схожі. Як зрозуміти, що домашній улюбленець підхопив застуду і чим йому допомогти

Зоологи розповіли, як не допустити зараження кішки чи собаки, а також чим йому допомогти, якщо тварина все ж таки захворіла.

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Із зимою, як правило, приходить і сезон респіраторних захворювань, що звалюється не лише на нас, а й на наших улюбленців. Дивно, але основні симптоми грипу або застуди у котів і собак дуже схожі на людські, пише Inverse.

На головні питання про респіраторні захворювання у домашніх улюбленців відповіла зоологиня та дослідниця Університету Ноттінгем Трент Жаклін Бойд.

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Домашні тварини та респіраторні захворювання

Так само як кашель, застуда та інші респіраторні захворювання легше поширюються між людьми, коли ми перебуваємо в приміщенні з іншими, також інфекції поширюються серед тварин. Зоологи попереджають, що, як правило, кішки та собаки підхоплюють респіраторні інфекції під час перебування у розплідниках, на заняттях чи змаганнях, де безпосередньо контактують з іншими тваринами.

Інфекції швидко поширюються повітряно-краплинним шляхом — наприклад, через питво з однієї миски чи забруднені поверхні. Зоологи також попереджають, що ми можемо ненавмисно принести заразу в будинок на своєму одязі чи руках, а тому нам слід дотримуватися правил гігієни, коли ми контактуємо з іншими тваринами.

Чи може людина заразити улюбленця і навпаки

Існують так звані зоонозні захворювання — ті, які можуть передаватися між видами, тобто від людини до тварини й навпаки. Дослідники попереджають, що це можуть бути як легкі інфекції, так і смертельні захворювання, наприклад, сказ. У таких випадках будуть потрібні екстремальніші заходи контролю, наприклад, карантин.

Однак застуда та грип навряд чи може передатися від вашого улюбленця вам і навпаки. Річ у тому, що віруси, які викликають застуду, дуже специфічні для людей — попри те, що існують версії вірусів для собак і котів, які викликають схожі симптоми, вони навряд чи зможуть поділитися з вами застудою.

Дослідники зазначають, що грип, попри свою здатність до мутації, також дуже специфічний для певного виду. Вкрай рідко вірус грипу здатний перестрибнути міжвидовий бар'єр, проте це все ж таки можливо.

[ + – ] Тримайте домашніх тварин у безпеці, залишаючись обізнаними про інфекції Фото: Getty Images

Симптоми застуди у собак та котів

Цікаво, що симптоми застуди у домашніх вихованців дуже схожі на людські. Наприклад, найпоширенішими симптомами застуди у кішок і собак є:

чхання;

нежить;

лихоманка;

втома;

зниження чи втрата апетиту.

Дослідники зазначають, що з появою перших симптом найкраще звернутися до ветеринара — саме він допоможе поставити правильний діагноз та призначити потрібне лікування. Вчені також попереджають, що не варто намагатися лікувати домашніх улюбленців ліками для людей — навіть безрецептурні препарати, які не є небезпечними для людини, можуть виявитися токсичними для собак і кішок.

Однак ветеринари дають кілька простих порад, як допомогти нашим домашнім тваринам:

створіть їм теплі та комфортні умови (додатковий одяг чи пледи);

регулярно прати і змінювати підстилки та одяг;

створіть комфортне місце для відпочинку;

скоротіть фізичні навантаження;

створіть вільний доступ до чистої питної води.

В іншому ж у більшості улюбленців сезонні хвороби протікають легко і проходять власними силами. Як правило, вони одужують самі по собі вже за кілька днів.

Профілактика грипу у домашніх улюбленців

За словами ветеринарів, існує низка речей, які ми можемо зробити, щоб захистити своїх маленьких друзів від застуди та грипу.

По-перше, слід своєчасно робити їм щеплення.

По-друге, складіть збалансований і здоровий раціон для тварини та надайте постійний доступ до чистої води.

По-третє, підтримуйте чистоту їхнього спального місця та мисок з їжею та водою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, які небезпеки чекають на домашніх вихованців під час зимових свят.