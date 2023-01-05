Наконец-то дома. США вернули украденный саркофаг в Египет

Деревянный саркофаг прибыл в США в 2008 году и находился в Хьюстонском музее естественных наук. По словам окружного прокурора Манхеттену Элвина Брэгга, его доставили в США контрабандой через Германию.

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В Каире состоялась торжественная церемония возвращения в страну незаконно вывезенного из Египта саркофага, которому 2,5 тысячи лет, сообщают Gizmodo.

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Воровство древностей давно является проблемой для Египта, и египетское правительство работает над тем, чтобы вернуть тысячи артефактов, незаконно вывезенных из страны за последние десятилетия. Египетские археологи также работают над возвращением артефактов, вывезенных из страны в далеком прошлом, таких как Розетский камень, находящийся в Британском музее с 1802 года.

Саркофаги – это ящиковидные контейнеры для умерших. Их использовали в Древнем Египте и часто украшали сложной росписью и надписями. Саркофаги, созданные для богатых или могущественных людей, как саркофаг фараона Тутанхамона, отличаются роскошью.

[ + – ] Воровство древностей давно является проблемой для Египта, и египетское правительство работает над тем, чтобы вернуть тысячи артефактов, незаконно вывезенных из страны за последние десятилетия. Фото: AP/Mohamed Salah

Длина репатриированного саркофага составляет около 9,5 футов. На корпусе саркофага нанесены иероглифы древнеегипетским письмом, а на крышке гроба нарисовано большое зеленое лицо.

Мостафа Вазири, член Высшего совета по делам древностей Египта, заявил на церемонии, что репатриированный саркофаг датируется позднодинастическим периодом — это означает, что ему около 2 500 лет.

"Этот потрясающий гроб незаконно вывезла хорошо организованная сеть, которая разграбила бесчисленное количество древностей из региона, — сказал Брэгг. — Мы рады, что этот объект будет возвращен в Египет".

Брэгг добавил, что эта же сеть вывезла гроб, который оказался в нью-йоркском Музее искусства Метрополитен; этот предмет вернули в Египет в 2019 году.

Ранее Фокус писал о 60 новых мумиях, найденных в гробнице визиря на территории египетского города Луксор.