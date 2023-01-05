Нарешті вдома. США повернули вкрадений саркофаг до Єгипту

Дерев'яний саркофаг прибув у США в 2008 році й знаходився в Х'юстонському музеї природничих наук. За словами окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, його доставили у США контрабандою через Німеччину

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В Каїрі відбулася урочиста церемонія повернення в країну незаконно вивезеного з Єгипту саркофага, якому 2,5 тисячі років, повідомляють Gizmodo.

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Крадіжки старожитностей давно є проблемою для Єгипту, і єгипетський уряд працює над тим, щоб повернути тисячі артефактів, незаконно вивезених із країни за останні десятиліття. Єгипетські археологи також працюють над поверненням артефактів, вивезених з країни в далекому минулому, таких як Розетський камінь, який знаходиться в Британському музеї з 1802 року.

Саркофаги — це ящикоподібні контейнери для померлих. Їх використовували в Стародавньому Єгипті і часто прикрашали складним розписом та написами. Саркофаги, створені для багатих або могутніх людей, як, наприклад, саркофаг фараона Тутанхамона, відрізняються розкішшю.

[ + – ] Крадіжки старожитностей давно є проблемою для Єгипту, і єгипетський уряд працює над тим, щоб повернути тисячі артефактів, незаконно вивезених із країни за останні десятиліття Фото: AP/Mohamed Salah

Довжина репатрійованого саркофага становить майже 9,5 футів. На корпусі саркофага нанесені ієрогліфи давньоєгипетським письмом, а на кришці труни намальоване велике зелене обличчя.

Мостафа Вазірі, член Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, заявив на церемонії, що репатрійований саркофаг датується пізньодинастичним періодом — це означає, що йому близько 2 500 років.

"Цю приголомшливу труну незаконно вивезла добре організована мережа, яка розграбувала незліченну кількість старожитностей з регіону, — сказав Брегг. — Ми раді, що цей об'єкт буде повернутий до Єгипту".

Брегг додав, що ця ж мережа вивезла труну, яка опинилася в нью-йоркському Музеї мистецтва Метрополітен; цей предмет повернули до Єгипту у 2019 році.

Раніше Фокус писав про 60 нових мумій, які знайшли у гробниці візира на території єгипетського міста Луксор.