Нарешті вдома. США повернули вкрадений саркофаг до Єгипту
Дерев'яний саркофаг прибув у США в 2008 році й знаходився в Х'юстонському музеї природничих наук. За словами окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, його доставили у США контрабандою через Німеччину
В Каїрі відбулася урочиста церемонія повернення в країну незаконно вивезеного з Єгипту саркофага, якому 2,5 тисячі років, повідомляють Gizmodo.
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Крадіжки старожитностей давно є проблемою для Єгипту, і єгипетський уряд працює над тим, щоб повернути тисячі артефактів, незаконно вивезених із країни за останні десятиліття. Єгипетські археологи також працюють над поверненням артефактів, вивезених з країни в далекому минулому, таких як Розетський камінь, який знаходиться в Британському музеї з 1802 року.
Саркофаги — це ящикоподібні контейнери для померлих. Їх використовували в Стародавньому Єгипті і часто прикрашали складним розписом та написами. Саркофаги, створені для багатих або могутніх людей, як, наприклад, саркофаг фараона Тутанхамона, відрізняються розкішшю.
Довжина репатрійованого саркофага становить майже 9,5 футів. На корпусі саркофага нанесені ієрогліфи давньоєгипетським письмом, а на кришці труни намальоване велике зелене обличчя.
Мостафа Вазірі, член Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, заявив на церемонії, що репатрійований саркофаг датується пізньодинастичним періодом — це означає, що йому близько 2 500 років.
"Цю приголомшливу труну незаконно вивезла добре організована мережа, яка розграбувала незліченну кількість старожитностей з регіону, — сказав Брегг. — Ми раді, що цей об'єкт буде повернутий до Єгипту".
Брегг додав, що ця ж мережа вивезла труну, яка опинилася в нью-йоркському Музеї мистецтва Метрополітен; цей предмет повернули до Єгипту у 2019 році.
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