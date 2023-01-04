Последний астронавт "Аполлон-7" скончался в возрасте 90 лет
Он был одним из трех астронавтов, совершивших 11-дневную миссию 1968 года и получивших премию "Эмми" за репортажи в прямом эфире с околоземной орбиты.
Уолтер Каннингем был последним выжившим астронавтом из первой успешной пилотируемой космической миссии программы НАСА "Аполлон". Представители НАСА подтвердили смерть астронавта, не сообщив подробностей. Родственники так же сообщили о случившемся без указания причин смерти, пишет The Guardian.
Каннингем был одним из трех астронавтов на борту миссии "Аполлон-7" 1968 года, в ходе которого на протяжении 11 дней проводились прямые трансляции с орбиты вокруг Земли. Это подготовило почву для высадки на Луну в 1969 году. В то время Уолтер руководил миссией вместе с капитаном ВМС США Уолтером М. Ширрой и майором ВВС США Донном Ф. Эйзелем. Задача Каннингема была в пилотировании лунного модуля во время космического полета, старт которого был назначен на 11 октября (База ВВС Кейп-Кеннеди, Флорида). Приводнился модуль в Атлантическом океане к югу от Бермуд.
По словам НАСА Каннингем, Ширра и Эйзеле идеально выполнили свою работу, полет был настолько хорош, что агентство отправляло следующий экипаж по миссии "Аполлон-8" только лишь в качестве прелюдии к высадке на Луну уже в 1969 году. Напомним, что после трагедии с "Апполоном-1" — "Аполлон-7" была первая пилотируемая космическая миссия НАСА.
За ежедневные юмористическо-просветительские репортажи с орбиты Земли астронавтам "Апполона-7" вручили премию "Эмми".
Сам Каннингем вспоминал о миссии с теплотой и воодушевлением. Во время мероприятия в Космическом центре Кеннеди 2017 года, он сказал, что: "Миссия позволила преодолеть все препятствия, возникшие у нас после пожара "Аполлона-1", и стала самым продолжительным и успешным испытательным полетом любого летательного аппарата".
По данным НАСА, Каннингем родился в Крестоне (Айова), учился в средней школе, позднее поступил на службу в ВМФ, служил пилотом морской пехоты в Корее. Прежде чем присоединится к НАСА, Уолтер получил степень бакалавра и магистра физики в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес), где он поступил в докторантуру, работая ученым в Rand Corporation.
Сам Каннингем в интервью признавался, что мечтал о полетах на самолетах, а не о космических кораблях. "Мы даже не знали, что есть космонавты, когда я рос" — сказал Уолтер в интервью Spokesman-Review.
После космической карьеры Каннингем работал в очень разных сферах: инженерия, бизнес, инвестиции, стал радиоведущим. А также успел написать мемуары о своей карьере астронавта "All-American Boys".
Каннингем всегда оставался сторонником исследования космоса. В прошлом году в интервью газете "Spokane" (Вашингтон), он сказал: "Я думаю, что людям нужно продолжать расширяться и выходить за пределы тех уровней, на которых они выживают в космосе".
У астронавта остались жена, сестра Кэти Каннингем и дети Брайан и Кимберли.
Ранее Фокус писал, что в мире началась космическая гонка между Соединенными Штатами и Китаем. Администратор NASA Билл Нельсон считает, что следующие два года станут ключевыми в этом космическом противостоянии.