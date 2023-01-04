Останній астронавт "Аполлон-7" помер у віці 90 років

Він був одним із трьох астронавтів, які здійснили 11-денну місію 1968 року й отримали премію "Еммі" за репортажі в прямому ефірі з навколоземної орбіти.

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Волтер Каннінгем був останнім астронавтом, який вижив, із першої успішної пілотованої космічної місії програми НАСА "Аполлон". Представники НАСА підтвердили смерть астронавта, не повідомивши подробиці. Родичі також повідомили про те, що сталося, без вказівки причин смерті, пише The Guardian.

Каннінгем був одним із трьох астронавтів на борту місії "Аполлон-7" 1968 року, під час якого протягом 11 днів проводилися прямі трансляції з орбіти навколо Землі. Це підготувало ґрунт для висадки на Місяць у 1969 році. У той час Волтер керував місією разом із капітаном ВМС США Волтером М. Ширрою та майором ВПС США Донном Ф. Ейселем. Завдання Каннінгема було в пілотуванні місячного модуля під час космічного польоту, старт якого було призначено на 11 жовтня (База ВПС "Кейп-Кеннеді", що у Флориді). Приводдився модуль в Атлантичному океані на південь від Бермуд.

За словами НАСА, Каннінгем, Ширра й Ейсел ідеально виконали свою роботу, політ був настільки гарний, що агентство відправляло наступний екіпаж із місії "Аполлон-8" лише як прелюдію до висадки на Місяць уже в 1969 році. Нагадаємо, що після трагедії з "Апполоном-1" "Аполлон-7" був першою пілотованою космічною місією НАСА.

За щоденні гумористично-просвітницькі репортажі з орбіти Землі астронавтам "Аполлона-7" вручили премію "Еммі".

Сам Каннінгем згадував про місію з теплотою і наснагою. Під час заходу в Космічному центрі Кеннеді 2017 року він сказав, що: "Місія дозволила подолати всі перешкоди, що виникли в нас після пожежі "Аполлона-1", і стала найтривалішим і найуспішнішим випробувальним польотом будь-якого літального апарата".

За даними НАСА, Каннінгем народився в Крестоні (Айова), навчався в середній школі, пізніше вступив на службу до ВМФ, служив пілотом морської піхоти в Кореї. Перш ніж приєднатися до НАСА, Волтер отримав ступінь бакалавра та магістра фізики в Каліфорнійському університеті (Лос-Анджелес), де він вступив до докторантури, працюючи вченим у Rand Corporation.

Сам Каннінгем в інтерв'ю зізнавався, що мріяв про польоти на літаках, а не про космічні кораблі. "Ми навіть не знали, що є космонавти, коли я ріс", — сказав Волтер в інтерв'ю Spokesman-Review.

Після космічної кар'єри Каннінгем працював у різних сферах: інженерія, бізнес, інвестиції, став радіоведучим. А також встиг написати мемуари про свою кар'єру астронавта All-American Boys.

Каннінгем завжди залишався прихильником дослідження космосу. Минулого року в інтерв'ю газеті Spokane (Вашингтон) він сказав: "Я думаю, що людям потрібно продовжувати розширюватися та виходити за межі тих рівнів, на яких вони виживають у космосі".

В астронавта залишилися дружина, сестра Кеті Каннінгем і діти Браян та Кімберлі.

Раніше Фокус писав, що у світі розпочалися космічні перегони між Сполученими Штатами та Китаєм. Адміністратор NASA Білл Нельсон вважає, що наступні два роки стануть ключовими в цьому космічному протистоянні.