Сотни древних артефактов. В Испании полиция сделала археологическое "открытие" в двух частных домах

Испанские власти изъяли сотни древних останков скелетов и археологических артефактов из домов двух мужчин в провинции Аликанте.

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Среди изъятых реликвий – кремневые орудия труда эпохи палеолита, окаменелости аммонитов и наутилусов, мельницы эпохи неолита и бронзы, финикийские амфоры, римские мозаичные плитки и человеческий череп, сообщают Artnet.

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Согласно сообщению Гражданской гвардии от 30 декабря, двое мужчин, которым принадлежали эти предметы, находятся под следствием за незаконное присвоение объектов, имеющих художественную, историческую, культурную или научную ценность. Обвинения еще не предъявлены.

[ + – ] Среди изъятых реликвий – кремневые орудия труда эпохи палеолита, окаменелости аммонитов и наутилусов, мельницы эпохи неолита и бронзы, финикийские амфоры, римские мозаичные плитки и человеческий череп. Фото: Guardia Civil Mo. Interior

Эти обыски относятся к ноябрю прошлого года, когда власти получили информацию о вероятном наличии человеческих останков в доме в небольшой юго-восточной испанской деревне Гата-де-Горгос. В ходе обыска дома были найдены многочисленные фрагменты костей, которым, как полагают, от 4 до 5 тысяч лет.

Владелец указал полиции на другое место жительства второго подозреваемого в соседнем городе Дения. Там власти конфисковали большую частную коллекцию археологических артефактов, которую мужчина утверждал, что унаследовал от умершего родственника. "Однако, — объяснили представители власти в своем сообщении, — у него не было никаких документов, подтверждающих владение ими".

[ + – ] Всего обнаружено около 350 археологических предметов и около 200 скелетных объектов. Фото: Guardia Civil Mo. Interior

В последнем доме следователи также нашли большое количество рукописных тетрадей, предположительно написанных умершим родственником, содержащим точные места, откуда взяты археологические предметы.

"Изучение специалистами может помочь датировать происхождение и контекст частей, тем самым увеличивая их ценность, а также облегчить выявление расположения новых археологических объектов", — говорится в заявлении.

Всего обнаружено около 350 археологических предметов и около 200 скелетных объектов. Сейчас они хранятся в расположенном неподалеку от Археологического музея Дении, пока продолжается расследование, говорится в сообщении Гражданской гвардии.

Ранее Фокус писал об американских супругах, которые занимались похищением артефактов доиспанских времен.