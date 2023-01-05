Кістки, знаряддя праці та інші стародавні артефакти

Іспанська влада вилучила сотні стародавніх останків скелетів та археологічних артефактів з будинків двох чоловіків у провінції Аліканте

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Серед вилучених реліквій — крем'яні знаряддя праці епохи палеоліту, скам'янілості амонітів і наутилусів, млини епохи неоліту і бронзи, фінікійські амфори, римські мозаїчні плитки і людський череп, повідомляють Artnet.

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Згідно з повідомленням Цивільної гвардії від 30 грудня, двоє чоловіків, яким належали ці предмети, перебувають під слідством за незаконне привласнення об’єктів, що мають художню, історичну, культурну або наукову цінність. Звинувачення ще не висунуті.

[ + – ] Серед вилучених реліквій — крем'яні знаряддя праці епохи палеоліту, скам'янілості амонітів і наутилусів, млини епохи неоліту і бронзи, фінікійські амфори, римські мозаїчні плитки і людський череп Фото: Guardia Civil Mo. Interior

Ці обшуки належать до листопада минулого року, коли влада отримала інформацію про ймовірну наявність людських останків у будинку в невеликому південно-східному іспанському селі Гата-де-Горгос. Під час обшуку будинку було знайдено численні фрагменти кісток, яким, як вважають, від 4 до 5 тисяч років.

Власник вказав поліції на інше місце проживання другого підозрюваного в сусідньому місті Денія. Там влада конфіскувала велику приватну колекцію археологічних артефактів, яку чоловік стверджував, що успадкував від померлого родича. "Однак, — пояснили представники влади у своєму повідомленні, — у нього не було жодних документів, які б підтверджували володіння ними".

[ + – ] Загалом виявлено близько 350 археологічних предметів і майже 200 скелетних об'єктів Фото: Guardia Civil Mo. Interior

В останньому будинку слідчі також знайшли велику кількість рукописних зошитів, імовірно, написаних померлим родичем, що містять точні місця, звідки взяті археологічні предмети.

"Вивчення фахівцями може допомогти датувати походження і контекст частин, тим самим збільшуючи їх цінність, і навіть полегшити виявлення розташування нових археологічних об'єктів", — сказано в заяві.

Загалом виявлено близько 350 археологічних предметів і майже 200 скелетних об'єктів. Зараз вони зберігаються в розташованому неподалік Археологічному музеї Денії, поки триває розслідування, йдеться в повідомленні Цивільної гвардії.

Раніше Фокус писав про американське подружжя, яке займалося викраденням артефактів доіспанських часів.