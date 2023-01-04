Ученые рассказали, сколько нужно времени для полного разложения тела человека

Как только человек умирает, его тело обычно сразу же начинает разлагаться, хотя хорошее бальзамирование может отсрочить этот процесс.

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Сразу после смерти, тело человека начинает разлагаться, так как умирают клетки и в теле размножаются бактерии. Но сколько времени нужно для того, чтобы человеческое тело разложилось полностью? На этот вопрос ответили изданию Live Science ученые.

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По словам ученых, процесс разложения тела начинается уже через несколько минут после того, как человек умер. Насыщенная кислородом кровь перестает течь и это приводит к постепенному отмиранию клеток организма.

В это же время в брюшной полости мертвеца начинается бурное размножение бактерий, из-за этого выделяются газы, происходит вздутие брюшной полости и появляется неприятный запах. Если тело находится в очень теплом помещении, то процесс разложения ускоряется, поэтому мертвые тела помещают в специальные холодильники в морге. Там они хранятся до момента похорон.

Хотя процесс разложения начинается в течение нескольких минут после смерти, на процесс разложения и его длительность влияют как температура окружающей среды, так и почва, в которой похоронено тело, а также материал гроба.

По словам Дэниела Уэскотта из Университета штата Техас, США, если тело было похоронено в обычном гробу, то превращение трупа в скелет начинается в течение года после похорон. Для того, чтобы тело полностью разложилось, то есть исчезли все мягкие ткани должно пройти примерно 10 лет.

[ + – ] По словам Дэниела Уэскотта из Университета штата Техас, США, если тело было похоронено в обычном гробу, то превращение трупа в скелет начинается в течение года после похорон. Для того, чтобы тело полностью разложилось, то есть исчезли все мягкие ткани должно пройти примерно 10 лет Фото: Daily Mail

С другой стороны, если тело не было похоронено должным образом, то процесс разложения значительно ускоряется благодаря микробам, а также насекомым, которые съедают все мягкие ткани. И уже за несколько дней все органы и ткани уже не будут иметь первоначальный вид. В дальнейшем за несколько лет такое тело может превратиться в скелет. Но все зависит от условий окружающей среды. По словам Николаса Пассалакуа из Университета Западной Каролины, до полного разложения такого тела может пройти до 5 лет.

По словам Уэскотта, процесс разложения может замедлить бальзамирование, когда в тело вместо крови вводят специальные жидкости. Эти химические вещества действуют как консерванты и останавливают бактериальную активность, разрушающую организм.

Что касается обычного захоронения тела, то по словам ученых, на скорость разложения может влиять и кислотность почвы, в которую помещен гроб. Если почва имеет высокую кислотность, то гроб разрушиться быстрее, а значит микробы и насекомые ускорят процесс разложения.

Оказывается, что на скорость разложения, которое может замедлиться, влияют химиотерапия и антибиотики, которые принимал умерший человек перед смертью.

По словам Уэскотта, внутренняя обивка гроба также влияет на скорость разложения тела. Некоторые материалы отводят жидкость от тела, что может привести к его высыханию и даже более быстрой мумификации. Если материал удерживает влагу, то тело может пропитаться собственными жидкостями и разложиться быстрее.

Как уже писал Фокус, в возрасте 90 лет умер последний астронавт лунной миссии "Аполлон-7". Уолтер Каннингем был астронавтом первой успешной пилотируемой лунной космической программы NASA.