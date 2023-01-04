Учені розповіли, скільки потрібно часу для повного розкладання тіла людини

Як тільки людина вмирає, її тіло зазвичай відразу починає розкладатися, хоча хороше бальзамування може відтермінувати цей процес.

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Відразу після смерті тіло людини починає розкладатися, тому що вмирають клітини і в тілі розмножуються бактерії. Але скільки часу потрібно для того, щоб людське тіло повністю розклалося? На це запитання відповіли виданню Live Science учені.

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За словами вчених, процес розкладання тіла починається вже за кілька хвилин після того, як людина померла. Насичена киснем кров перестає текти, і це призводить до поступового відмирання клітин організму.

Водночас у черевній порожнині мерця починається бурхливе розмноження бактерій, через це виділяються гази, відбувається здуття черевної порожнини та з'являється неприємний запах. Якщо тіло перебуває в дуже теплому приміщенні, то процес розкладання пришвидшується, тому мертві тіла поміщають у спеціальні холодильники в морзі. Там вони зберігаються до похорону.

Хоча процес розкладання починається протягом декількох хвилин після смерті, на процес розкладання та його тривалість впливають як температура навколишнього середовища, так і ґрунт, у якому поховано тіло, а також матеріал труни.

За словами Деніела Вескотта з Університету штату Техас, що в США, якщо тіло було поховано у звичайній труні, то перетворення трупа на скелет починається протягом року після похорону. Для того щоб тіло повністю розклалося, тобто зникли всі м'які тканини, має пройти приблизно 10 років.

[ + – ] За словами Деніела Вескотта з Університету штату Техас, що в США, якщо тіло було поховано у звичайній труні, то перетворення трупа на скелет починається протягом року після похорону. Для того щоб тіло повністю розклалося, тобто зникли всі м'які тканини, має пройти приблизно 10 років. Фото: Daily Mail

З іншого боку, якщо тіло не було поховано належним чином, процес розкладання значно прискорюється завдяки мікробам, а також комахам, які з'їдають всі м'які тканини. І вже за кілька днів усі органи та тканини не матимуть первісного вигляду. Потім за кілька років таке тіло може перетворитися на скелет. Але все залежить від умов довкілля. За словами Ніколаса Пассалакуа з Університету Західної Кароліни, до розкладання такого тіла може пройти до 5 років.

За словами Вескотта, процес розкладання може уповільнити бальзамування, коли в тіло замість крові вводять спеціальні рідини. Ці хімічні речовини діють як консерванти й зупиняють бактеріальну активність, що руйнує організм.

Що стосується звичайного поховання тіла, то, за словами вчених, на швидкість розкладання може впливати і кислотність ґрунту, куди поміщена труна. Якщо ґрунт має високу кислотність, то труна зруйнується швидше, а значить, мікроби та комахи прискорять процес розкладання.

Виявляється, що на швидкість розкладання, яке може сповільнитись, впливають хіміотерапія та антибіотики, які приймала померла людина перед смертю.

За словами Вескотта, внутрішня оббивка труни також упливає на швидкість розкладання тіла. Деякі матеріали відводять рідину від тіла, що може призвести до його висихання та навіть, швидше, муміфікації. Якщо матеріал утримує вологу, тіло може просочитися власними рідинами та розкластися швидше.

Як уже писав Фокус, у віці 90 років помер останній астронавт місячної місії "Аполлон-7". Волтер Каннінгем був астронавтом першої успішної пілотованої місячної космічної програми NASA.