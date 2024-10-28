Законсервували адмірала в бренді: чи випили моряки алкоголь, настояний на Гораціо Нельсоні

Британський адмірал Гораціо Нельсон увійшов в історію як видатний стратег, проте його смерть породила цілий міф. Вважається, що моряки випили бренді, у якому законсервували тіло адмірала, поки того везли на батьківщину.

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Під час Наполеонівської війни британський морський герой, адмірал Нельсон, трагічно загинув від поранення мушкетною кулею. Не маючи швидкого шляху назад до Англії, екіпаж корабля мусив придумати спосіб зберегти його тіло для довгої подорожі, й для цього вони помістили тіло в бочку з бренді, пише IFLScience.

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Ця нетрадиційна практика зберігання трупів в алкоголі має цікавий поворот у цій конкретній історії. Як повідомляється, корабель зупинився для ремонту в Гібралтарі, де виявили, що бочка порожня. За легендою, моряки на борту випили бренді, який використовували для консервації тіла. Цей вчинок навіть породив фразу "випити адмірала", натякаючи на нібито відчай екіпажу і готовність спожити спиртне, в якому зберігалося тіло.

Однак ця історія наймовірніше — перебільшенням. Хоча легко уявити, що екіпаж піддався спокусі, свідчення вказують на те, що алкоголь не випили. Насправді тіло адмірала Нельсона прибуло до Англії, все ще просочене бренді. Без алкоголю 44-денна подорож морем призвела б до значного розкладання. На щастя, корабельний хірург Вільям Бітті вжив додаткових заходів для ефективної консервації тіла.

Рішення Бітті занурити адмірала в бренді мало на меті сповільнити розкладання, але воно не найкраще. В одному з листів Національного архіву описано, як бочка врешті-решт розірвалася, налякавши вартового, який повірив, що адмірал повернувся до життя. Щоб запобігти подальшим проблемам, Бітті провів розтин посеред подорожі, видаливши внутрішні органи, які розкладалися швидше, ніж решта.

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Після прибуття до Англії тіло адмірала Нельсона поклали у свинцеву труну, наповнену бренді, камфорою і миррою — метод, який зазвичай використовується для королівських поховань. Це був унікальний спосіб вшанувати загиблого героя, зберігши не лише його останки, але і його спадщину.

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