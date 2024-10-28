Законсервировали адмирала в бренди: выпили ли моряки алкоголь, настоянный на Горацио Нельсоне

Британский адмирал Горацио Нельсон вошел в историю как выдающийся стратег, однако его смерть породила целый миф. Считается, что моряки выпили бренди, в котором законсервировали тело адмирала, пока того везли на родину.

Related video

Во время Наполеоновской войны британский морской герой, адмирал Нельсон, трагически погиб от ранения мушкетной пулей. Не имея быстрого пути обратно в Англию, экипаж корабля должен был придумать способ сохранить его тело для долгого путешествия, и для этого они поместили тело в бочку с бренди, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта нетрадиционная практика хранения трупов в алкоголе имеет интересный поворот в этой конкретной истории. Как сообщается, корабль остановился для ремонта в Гибралтаре, где обнаружили, что бочка пуста. По легенде, моряки на борту выпили бренди, который использовали для консервации тела. Этот поступок даже породил фразу "выпить адмирала", намекая на якобы отчаяние экипажа и готовность употребить спиртное, в котором хранилось тело.

Однако эта история вероятнее всего — преувеличением. Хотя легко представить, что экипаж поддался соблазну, свидетельства указывают на то, что алкоголь не был выпит. На самом деле тело адмирала Нельсона прибыло в Англию, все еще пропитанное бренди. Без алкоголя 44-дневное путешествие по морю привело бы к значительному разложению. К счастью, корабельный хирург Уильям Битти принял дополнительные меры для эффективной консервации тела.

Решение Битти погрузить адмирала в бренди имело целью замедлить разложение, но оно не самое лучшее. В одном из писем Национального архива описано, как бочка в конце концов разорвалась, напугав часового, который поверил, что адмирал вернулся к жизни. Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, Битти провел вскрытие посреди путешествия, удалив внутренние органы, которые разлагались быстрее, чем остальные.

Важно

Редкая находка: в Германии археологи раскопали гробницу железного века (фото)

По прибытии в Англию тело адмирала Нельсона положили в свинцовый гроб, наполненный бренди, камфорой и миррой — метод, который обычно используется для королевских захоронений. Это был уникальный способ почтить погибшего героя, сохранив не только его останки, но и его наследие.

Ранее Фокус писал о найденном на Сицилии римском доме с мозаикой. Ученые обнаружили его не прибегая к традиционным раскопкам.

Также мы рассказывали о вавилонских артефактах, которые недавно обнаружили ученые. Всего исследователи нашли около 500 предметов.