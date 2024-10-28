Законсервировали адмирала в бренди: выпили ли моряки алкоголь, настоянный на Горацио Нельсоне
Британский адмирал Горацио Нельсон вошел в историю как выдающийся стратег, однако его смерть породила целый миф. Считается, что моряки выпили бренди, в котором законсервировали тело адмирала, пока того везли на родину.
Во время Наполеоновской войны британский морской герой, адмирал Нельсон, трагически погиб от ранения мушкетной пулей. Не имея быстрого пути обратно в Англию, экипаж корабля должен был придумать способ сохранить его тело для долгого путешествия, и для этого они поместили тело в бочку с бренди, пишет IFLScience.
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Эта нетрадиционная практика хранения трупов в алкоголе имеет интересный поворот в этой конкретной истории. Как сообщается, корабль остановился для ремонта в Гибралтаре, где обнаружили, что бочка пуста. По легенде, моряки на борту выпили бренди, который использовали для консервации тела. Этот поступок даже породил фразу "выпить адмирала", намекая на якобы отчаяние экипажа и готовность употребить спиртное, в котором хранилось тело.
Однако эта история вероятнее всего — преувеличением. Хотя легко представить, что экипаж поддался соблазну, свидетельства указывают на то, что алкоголь не был выпит. На самом деле тело адмирала Нельсона прибыло в Англию, все еще пропитанное бренди. Без алкоголя 44-дневное путешествие по морю привело бы к значительному разложению. К счастью, корабельный хирург Уильям Битти принял дополнительные меры для эффективной консервации тела.
Решение Битти погрузить адмирала в бренди имело целью замедлить разложение, но оно не самое лучшее. В одном из писем Национального архива описано, как бочка в конце концов разорвалась, напугав часового, который поверил, что адмирал вернулся к жизни. Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, Битти провел вскрытие посреди путешествия, удалив внутренние органы, которые разлагались быстрее, чем остальные.Важно
По прибытии в Англию тело адмирала Нельсона положили в свинцовый гроб, наполненный бренди, камфорой и миррой — метод, который обычно используется для королевских захоронений. Это был уникальный способ почтить погибшего героя, сохранив не только его останки, но и его наследие.
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