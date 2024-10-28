У 2021 році Аднан Ківан входив до топ 100 найбагатших людей України. Forbes оцінював його статки у 240 мільйонів доларів. У грудні бізнесмену мало виповнитись 62 роки. За даними ЗМІ, він мав онкологічне захворювання.

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У понеділок, 28 жовтня помер український мультимільйонер i бізнесмен арабсько-сирійського походження, власник видання Kyiv Post та 7 каналу в Одесі Аднан Ківан. Про це повідомила компанія KADORR Group, засновником якої він був.

У грудні цього року бізнесмену мало виповнитися 62 роки.

"28 жовтня 2024 року пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством", — йдеться у повідомленні.

Фото: Скриншот

За інформацією джерел видання "Думська", бізнесмен мав онкологічне захворювання.

Аднан Ківан: що відомо

Аднан Ківан — український бізнесмен сирійського походження, відомий як засновник та власник однієї з найбільших будівельних компаній України KADORR Group. Народився у Сирії. Освіту здобув в Одеському інституті харчових технологій.

В Україні побудував свій бізнес у сфері нерухомості, здебільшого в Одесі. Його називають найбільшим забудовником Одеси. Компанія KADORR Group зводить житлові комплекси й торгові та бізнес-центри.

У 2018 році купив Kyiv Post у Мохаммада Захура. У листопаді 2021 після тривалого конфлікту із редакцією, Аднан Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції через перезавантаження медіа.

У 2021 році Forbes оцінив його статки у 240 млн доларів. Він посів 42-ге місце у списку найбагатших людей України.

Нагадаємо, 4 жовтня у віці 75 років помер Анатолій Коньков — футболіст, тренер, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.