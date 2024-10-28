В 2021 году Аднан Киван входил в топ 100 самых богатых людей Украины. Forbes оценивал его состояние в 240 миллионов долларов. В декабре бизнесмену должно было исполниться 62 года. По данным СМИ, он имел онкологическое заболевание.

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В понедельник, 28 октября умер украинский мультимиллионер и бизнесмен арабско-сирийского происхождения, владелец издания Kyiv Post и 7 канала в Одессе Аднан Киван. Об этом сообщила компания KADORR Group, основателем которой он был.

В декабре этого года бизнесмену должно было исполниться 62 года.

"28 октября 2024 года ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством", — говорится в сообщении

Фото: Скриншот

По информации источников издания "Думская", бизнесмен имел онкологическое заболевание.

Аднан Киван: что известно

Аднан Киван — украинский бизнесмен сирийского происхождения, известный как основатель и владелец одной из крупнейших строительных компаний Украины KADORR Group. Родился в Сирии. Образование получил в Одесском институте пищевых технологий.

В Украине построил свой бизнес в сфере недвижимости, в основном в Одессе. Его называют крупнейшим застройщиком Одессы. Компания KADORR Group возводит жилые комплексы и торговые и бизнес-центры.

В 2018 году купил Kyiv Post у Мохаммада Захура. В ноябре 2021 после длительного конфликта с редакцией, Аднан Киван сообщил о временном приостановлении работы редакции из-за перезагрузки медиа.

В 2021 году Forbes оценил его состояние в 240 млн долларов. Он занял 42-е место в списке самых богатых людей Украины.

Напомним, 4 октября в возрасте 75 лет умер Анатолий Коньков — футболист, тренер, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.